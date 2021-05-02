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Массовыми арестами завершились протесты в Стамбуле

02.05.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Массовыми арестами завершились протесты в Стамбуле - в Турции сейчас действует строгий локдаун. Все собрания запрещены. Более 200 человек были задержаны после того, как попытались проникнуть на площадь Таксим. Стражи порядка с помощью щитов оттеснили толпу и разогнали протестующих.

Массовые беспорядки охватили 1 мая и Колумбию

Массовыми арестами завершились протесты в Стамбуле


Массовые беспорядки охватили 1 мая и Колумбию. Протесты стали ответом на отмену льгот и повышение налогов. Митингующие блокировали магистрали, строили и поджигали баррикады, снесли памятник экс-президенту Борреро. Для разгона полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Свыше 200 сотрудников полиции пострадали, 185 человек задержаны.


 
 
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Массовыми арестами завершились протесты в Стамбуле - в Турции сейчас действует строгий локдаун. Все собрания запрещены. Более 200 человек были задержаны после того,...
 
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