Источник материала: БT

Массовыми арестами завершились протесты в Стамбуле - в Турции сейчас действует строгий локдаун. Все собрания запрещены. Более 200 человек были задержаны после того, как попытались проникнуть на площадь Таксим. Стражи порядка с помощью щитов оттеснили толпу и разогнали протестующих.

Массовые беспорядки охватили 1 мая и Колумбию

Массовые беспорядки охватили 1 мая и Колумбию. Протесты стали ответом на отмену льгот и повышение налогов. Митингующие блокировали магистрали, строили и поджигали баррикады, снесли памятник экс-президенту Борреро. Для разгона полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Свыше 200 сотрудников полиции пострадали, 185 человек задержаны.





