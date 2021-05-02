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В Брюсселе - жесткий разгон тысяч недовольных коронавирусными ограничениями
02.05.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Ранения получили 3 человека. В зачистке участвовал спецназ. Разгоняли митингующих перцовым газом, водометами и дубинками. Задержаны свыше 130 участников несогласованного мероприятия.Тысячи протестующих вышли и на улицы Португалии, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы. Демонстрации прошли в Лиссабоне, Порту и Коимбре. Задержаны более 20 человек.
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Ранения получили 3 человека. В зачистке участвовал спецназ. Разгоняли митингующих перцовым газом, водометами и дубинками. Задержаны свыше 130 участников...
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