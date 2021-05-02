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В Брюсселе - жесткий разгон тысяч недовольных коронавирусными ограничениями

02.05.2021 18:43 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Ранения получили 3 человека. В зачистке участвовал спецназ. Разгоняли митингующих перцовым газом, водометами и дубинками. Задержаны свыше 130 участников несогласованного мероприятия.

Тысячи протестующих вышли и на улицы Португалии, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы. Демонстрации прошли в Лиссабоне, Порту и Коимбре. Задержаны более 20 человек.
 
 
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Ранения получили 3 человека. В зачистке участвовал спецназ. Разгоняли митингующих перцовым газом, водометами и дубинками. Задержаны свыше 130 участников...
 
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