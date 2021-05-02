В Чехии из-за спора о России и взрывах потребовали уволить главу Минюста

Источник материала: Tut.by

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова, заявившая ранее о существовании нескольких версий о причинах взрывов на складах боеприпасов во Врбетице, должна быть уволена. Об этом заявил первый заместитель лидера одной из ведущих партий Чехии, Гражданской демократической партии (Občanská demokratická strana, ODS) Збынек Станюра, передает České noviny.



Мария Бенешова. Фото: Roman Vondrous/CTK

Политик отметил, что заявление Бенешовой, которое прозвучало после того, как премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сказал, что у властей страны есть только одна версия взрыва на складах о причастности к этому российских спецслужб, означает, что некоторые члены правительства не доверяют своему руководителю. Бенешову, по словам Станюры, нужно «однозначно уволить». Представители Гражданской демократической партии из 200 мест в Палате депутатов Чехии занимают 25.

Подобные разговоры являются «серьезной проблемой», когда Чехия высылает российских дипломатов и просит поддержки у союзников, поддержал Станюру Иван Бартош, глава Чешской пиратской партии (22 места из 200 в Палате депутатов).

В то же время первый вице-премьер и глава МВД Ян Гамачек (возглавляет Чешскую социал-демократическую партию с 15 местами в Палате депутатов) заявил, что, хотя слова Бенешовой ему не понравились, он все-таки не считает нужным ее увольнять за несколько месяцев до выборов.

В конце апреля Бенешова в интервью изданию Novinky заявила, что ей известно о трех версиях причины взрыва во Врбетице. «Я видела только сообщение контрразведки, к „живым“ материалам расследования никто не имеет доступа», — сказала тогда Бенешова.

Гамачек отметил, что, делая свое заявление, Бенешова не располагала необходимой информацией, так как не получала от спецслужб подробных отчетов.

«Ее выступление не пошло нам на пользу. Возможно, было бы лучше, если бы коллеги были более осторожными в своих высказываниях», — цитирует Гамачека издание iRozhlas.

Первый вице-премьер отметил, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш намерен провести с Бенешовой, представляющей в правительства его партию ANO 2011, беседу. Позднее сам глава правительства сообщил, что уже переговорил с главой Минюста.

«Я говорил с министром, и мы обсудили всю ситуацию. Все согласились, что в настоящее время существует только одна версия расследования», — сказал Бабиш.

«Русские сделали это. Мы знаем, что они это сделали, они знают, что сделали это, они знают, что мы знаем, что они это сделали», — добавил Гамачек.

Взрывы на складах во Врбетице произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. На них хранились боеприпасы, принадлежавшие частным оружейным компаниям. Боеприпасы с этих складов планировалось поставить компании болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, который, предположительно, продавал вооружения в Украину, в Сирию и другие страны.

17 апреля власти Чехии объявили в розыск двух предполагаемых сотрудников российского ГРУ Александра Петрова и Руслана Боширова. По данным чешского МВД, в 2014 году Петров и Боширов по поддельным документам посещали Злинский край, где находится Врбетице. На основании этого чешские власти сделали предположение, что они могут быть причастны к организации взрывов.

Обвинения в адрес России вызвали дипломатический скандал и привели к взаимной высылке дипломатов. В знак солидарности с Чехией о высылке российских дипломатов также заявил ряд стран ЕС, включая прибалтийские страны, Румынию, Словакию. Россия все обвинения в причастности к взрывам отрицает.