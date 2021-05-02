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Более 9 тысяч человек вышли на акцию протеста в Брюсселе

02.05.2021 20:45 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Демонстранты выступили против карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Манифестанты сооружали и поджигали баррикады из скамеек и веток деревьев. Для разгона массовых беспорядков правоохранители использовали светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.

В результате столкновений с полицией задержаны 132 человека, ранены около 30. Жесткий карантин в Бельгии действует с начала октября прошлого года. В стране закрыты все общественные заведения. Установлен комендантский час: с полуночи до 5 утра.

Марш против карантинных ограничений  прошел и в Амстердаме. Несколько сотен демонстрантов выступили против мер по борьбе с COVID-19, установленных правительством.

 
 
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Демонстранты выступили против карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Манифестанты сооружали и поджигали баррикады из скамеек и веток деревьев. Для...
 
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