Более 9 тысяч человек вышли на акцию протеста в Брюсселе

Источник материала: БT

Демонстранты выступили против карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Манифестанты сооружали и поджигали баррикады из скамеек и веток деревьев. Для разгона массовых беспорядков правоохранители использовали светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.

В результате столкновений с полицией задержаны 132 человека, ранены около 30. Жесткий карантин в Бельгии действует с начала октября прошлого года. В стране закрыты все общественные заведения. Установлен комендантский час: с полуночи до 5 утра.

Марш против карантинных ограничений прошел и в Амстердаме. Несколько сотен демонстрантов выступили против мер по борьбе с COVID-19, установленных правительством.