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Более 9 тысяч человек вышли на акцию протеста в Брюсселе
02.05.2021 20:45 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Демонстранты выступили против карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Манифестанты сооружали и поджигали баррикады из скамеек и веток деревьев. Для разгона массовых беспорядков правоохранители использовали светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы.
В результате столкновений с полицией задержаны 132 человека, ранены около 30. Жесткий карантин в Бельгии действует с начала октября прошлого года. В стране закрыты все общественные заведения. Установлен комендантский час: с полуночи до 5 утра.
Марш против карантинных ограничений прошел и в Амстердаме. Несколько сотен демонстрантов выступили против мер по борьбе с COVID-19, установленных правительством.
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Демонстранты выступили против карантинных ограничений, вызванных пандемией COVID-19. Манифестанты сооружали и поджигали баррикады из скамеек и веток деревьев. Для...
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