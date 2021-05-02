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G7 будет бороться с российской пропагандой
03.05.2021 07:01 — Новости Мира | БДГ
Источник материала: БДГ
«Большая семерка» рассмотрит возможность создания механизма быстрого реагирования на российскую пропаганду. Там хотят противодействовать лжи и дезинформации сообща.
Об этом стало известно во время недели дипломатических переговоров, направленных на укрепление роли G7,
«Чтобы, когда мы заметим, распространение лжи и пропаганды или фейковых новостей, мы смогли не только индивидуально, но и собравшись вместе, дать опровержение и откровенно сообщить правду людям этой страны, также в России либо в Китае или по всему миру», — сказал министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, выступая перед встречей министров иностранных дел G7 в Лондоне.
Отметим, что сейчас у России с западными странами сложились очень напряженные отношения. 15 апреля США
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«Большая семерка» рассмотрит возможность создания механизма быстрого реагирования на российскую пропаганду. Там хотят противодействовать лжи и дезинформации...
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