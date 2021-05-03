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Кыргызстан и Таджикистан отвели войска от границы

03.05.2021 09:35 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бишкек и Душанбе завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений. Об этом сообщила в понедельник Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, пишет ТАСС.


Фото: Пограничная служба Кыргызстана

«Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий», — говорится в сообщении.

По данным погранведомства, продолжается работа совместной комиссии, в состав которой входят представители Минобороны двух стран, по осмотру территории, на которой ранее находились воинские подразделения и военная техника. Обстановка на границе и в прилегающих к ней районах в настоящее время «стабильная», за минувшую ночь «инциденты и перестрелки не зафиксированы».

Число жителей Кыргызстана, пострадавших во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, увеличилось до 183, 35 из них умерли. Об этом заявила в понедельник на брифинге в Бишкеке заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Ализа Солтонбекова.

По данным киргизского Минздрава, основную часть убитых и раненых составляют гражданские лица. Во время столкновений в республике сожжены или разрушены более ста зданий, в том числе две школы, три погранзаставы, детсад, пожарная часть, здание отдела милиции, а также 78 одноэтажных жилых домов. Из зоны конфликта в общей сложности эвакуированы 33 тыс. мирных жителей.

 
 
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Число жителей Кыргызстана, пострадавших во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном, увеличилось до 183, 35 из них умерли.
 
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