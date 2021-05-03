ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Volkswagen попал под следствие

03.05.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Volkswagen попал под следствие за неудачную шутку со сменой названия. В ложном сообщении американского подразделения концерна о переименовании в Voltwagen (с намеком на электричество) усматривают спекуляцию для изменения цен на акции компании. Комиссия по ценным бумагам и биржам начала расследование и проверяет правомерность действий компании.

Мнимую смену названия Volkswagen объяснил как экологическую пиар-акцию под прикрытием первоапрельской шутки. Регуляторы запросили у концерна обоснование их рекламной кампании, так как часть инвесторов поверили в ребрендинг, и это вызвало колебание биржевых котировок.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Volkswagen попал под следствие за неудачную шутку со сменой названия. В ложном сообщении американского подразделения концерна о переименовании в Voltwagen (с намеком на...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Глава Госдепа: США иногда забывают причины ввода войск в Афганистан
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

02.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
03.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by