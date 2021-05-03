Источник материала: БT

Volkswagen попал под следствие за неудачную шутку со сменой названия. В ложном сообщении американского подразделения концерна о переименовании в Voltwagen (с намеком на электричество) усматривают спекуляцию для изменения цен на акции компании. Комиссия по ценным бумагам и биржам начала расследование и проверяет правомерность действий компании.







Мнимую смену названия Volkswagen объяснил как экологическую пиар-акцию под прикрытием первоапрельской шутки. Регуляторы запросили у концерна обоснование их рекламной кампании, так как часть инвесторов поверили в ребрендинг, и это вызвало колебание биржевых котировок.