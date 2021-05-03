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Глава Госдепа: США иногда забывают причины ввода войск в Афганистан

03.05.2021 12:37 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен дал интервью телеканалу CBS News. Правда, особо удачным его назвать трудно. На вопросы о миграционном кризисе на юге страны руководитель внешнеполитического ведомства отмахнулся, свалив всю вину на своих предшественников. На слова о том, что Байден сам отменил депортации, тем самым поспособствовав всплеску наплыва нелегалов, Блинкен лишь заявил, что границы закрыты и мигрантов в страну не пустят в любом случае.

Разговор коснулся и вывода войск из Афганистана. Госсекретарь правдиво отметил, что США уже и забыли, зачем вводили в страну войска 20 лет назад.

 
 
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Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен дал интервью телеканалу CBS News. Правда, особо удачным его назвать трудно. На вопросы о миграционном кризисе на юге страны...
 
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