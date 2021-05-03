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Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна премьер-министром

03.05.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

За его назначение проголосовал 1 человек, против 3, еще 75 парламентариев воздержались.

Согласно сценарию голосования, Пашинян не избирается премьером дважды, после чего парламент распускается, что позволяет провести внеочередные выборы. Второй этап голосования пройдет 10 мая.


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За его назначение проголосовал 1 человек, против 3, еще 75 парламентариев воздержались. Согласно сценарию голосования, Пашинян не избирается премьером дважды,...
 
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