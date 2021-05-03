|
В Италии задержали двух антипрививочников за поджог пункта вакцинации от COVID-19
03.05.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Мужчины были арестованы за поджог центра вакцинации с использованием "коктейлей Молотова "в городе Брешия на севере Италии. Вакцины в центре не были повреждены, поскольку огонь не распространился настолько, чтобы угрожать электрообеспечению установки.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчины были арестованы за поджог центра вакцинации с использованием "коктейлей Молотова "в городе Брешия на севере Италии. Вакцины в центре не были повреждены,...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)