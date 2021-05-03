В Италии задержали двух антипрививочников за поджог пункта вакцинации от COVID-19

Источник материала: БT

Мужчины были арестованы за поджог центра вакцинации с использованием "коктейлей Молотова "в городе Брешия на севере Италии. Вакцины в центре не были повреждены, поскольку огонь не распространился настолько, чтобы угрожать электрообеспечению установки.



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