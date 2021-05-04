|
Билл Гейтс заявил о разводе с женой
04.05.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил о разводе со своей супругой Мелиндой. Сообщение об этом
«После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак», — сказано в совместном заявлении супругов.
Они заявили, что прожили в браке 27 лет и вырастили трех замечательных детей, создали благотворительный фонд, который работает по всему миру.
Пара заявила, что продолжит совместную работу в фонде, но у них нет веры в то, что они смогут расти вместе как пара на следующем этапе жизни.
Билл Гейтс и Мелинда Френч поженились в 1994 году, у пары трое детей. Билл Гейтс является одним из богатейших людей на планете. Фонд Билла и Мелинды Гейтс
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил о разводе со своей супругой Мелиндой. Сообщение об этом появилось в его Twitter.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)