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Билл Гейтс заявил о разводе с женой

04.05.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил о разводе со своей супругой Мелиндой. Сообщение об этом появилось в его Twitter.


Фото: Reuters

«После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак», — сказано в совместном заявлении супругов.

Они заявили, что прожили в браке 27 лет и вырастили трех замечательных детей, создали благотворительный фонд, который работает по всему миру.

Пара заявила, что продолжит совместную работу в фонде, но у них нет веры в то, что они смогут расти вместе как пара на следующем этапе жизни.

Билл Гейтс и Мелинда Френч поженились в 1994 году, у пары трое детей. Билл Гейтс является одним из богатейших людей на планете. Фонд Билла и Мелинды Гейтс открыт в 2000 году и считается крупнейшим частным фондом в США (активы — более 50 млрд долларов).

 
 
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Основатель Microsoft Билл Гейтс объявил о разводе со своей супругой Мелиндой. Сообщение об этом появилось в его Twitter.
 
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