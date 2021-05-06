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Великобритания направит два корабля к острову Джерси из-за угроз Франции о блокаде
06.05.2021 07:07 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Франция ранее заявила, что может прекратить подачу электроэнергии на остров из-за новых правил на рыбную ловлю в этом регионе. Борис Джонсон назвал неприемлемой возможную блокаду Джерси, говорится в
«Премьер-министр подчеркнул его неизменную поддержку Джерси. Он сказал, что любая блокада была бы абсолютно неправомерной. В качестве предупредительной меры Британия направит два патрульных корабля для наблюдения за ситуацией», — говорится в заявлении. Джонсон выступил за деэскалацию напряженности и за продолжение диалога между Джерси и Францией.
Власти Франции пригрозили отключением электричества острову Джерси из-за новых правил Великобритании на рыбную ловлю у берегов Нормандских островов. Париж утверждает, что Лондон не уведомил Брюссель и нарушил торговые соглашения с ЕС. Министр внешних сношений Джерси Иэн Горст заявил, что «отключение электричества — непропорциональная мера, если проблема лишь в прояснении дополнительных деталей для обновления лицензий».
Джерси — остров в проливе Ла-Манш, самый крупный среди Нормандских островов. Он находится в 23 км от северного побережья Франции и в 140 км к югу от берегов Великобритании. Это коронное владение Великобритании, но оно не входит в состав Соединенного Королевства.
Руководство Джерси
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Франция ранее заявила, что может прекратить подачу электроэнергии на остров из-за новых правил на рыбную ловлю в этом регионе. Борис Джонсон назвал неприемлемой...
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