Великобритания направит два корабля к острову Джерси из-за угроз Франции о блокаде

Источник материала: Tut.by

Франция ранее заявила, что может прекратить подачу электроэнергии на остров из-за новых правил на рыбную ловлю в этом регионе. Борис Джонсон назвал неприемлемой возможную блокаду Джерси, говорится в сообщении правительства Великобритании, пишет РБК .



Остров Джерси. Фото: Flickr / WherezJeff

«Премьер-министр подчеркнул его неизменную поддержку Джерси. Он сказал, что любая блокада была бы абсолютно неправомерной. В качестве предупредительной меры Британия направит два патрульных корабля для наблюдения за ситуацией», — говорится в заявлении. Джонсон выступил за деэскалацию напряженности и за продолжение диалога между Джерси и Францией.

Власти Франции пригрозили отключением электричества острову Джерси из-за новых правил Великобритании на рыбную ловлю у берегов Нормандских островов. Париж утверждает, что Лондон не уведомил Брюссель и нарушил торговые соглашения с ЕС. Министр внешних сношений Джерси Иэн Горст заявил, что «отключение электричества — непропорциональная мера, если проблема лишь в прояснении дополнительных деталей для обновления лицензий».

Джерси — остров в проливе Ла-Манш, самый крупный среди Нормандских островов. Он находится в 23 км от северного побережья Франции и в 140 км к югу от берегов Великобритании. Это коронное владение Великобритании, но оно не входит в состав Соединенного Королевства.

Руководство Джерси ввело новые правила в соответствии с Соглашением о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС. Согласно им, владельцы французских судов должны подтвердить, что ранее уже занимались рыбной ловлей на этом участке. Только после этого власти Джерси выдадут им лицензию. В этот раз разрешение получило только 41 французское рыболовецкое судно.