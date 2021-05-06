ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Великобритания направит два корабля к острову Джерси из-за угроз Франции о блокаде

06.05.2021 07:07 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Франция ранее заявила, что может прекратить подачу электроэнергии на остров из-за новых правил на рыбную ловлю в этом регионе. Борис Джонсон назвал неприемлемой возможную блокаду Джерси, говорится в сообщении правительства Великобритании, пишет РБК.


Остров Джерси. Фото: Flickr / WherezJeff

«Премьер-министр подчеркнул его неизменную поддержку Джерси. Он сказал, что любая блокада была бы абсолютно неправомерной. В качестве предупредительной меры Британия направит два патрульных корабля для наблюдения за ситуацией», — говорится в заявлении. Джонсон выступил за деэскалацию напряженности и за продолжение диалога между Джерси и Францией.

Власти Франции пригрозили отключением электричества острову Джерси из-за новых правил Великобритании на рыбную ловлю у берегов Нормандских островов. Париж утверждает, что Лондон не уведомил Брюссель и нарушил торговые соглашения с ЕС. Министр внешних сношений Джерси Иэн Горст заявил, что «отключение электричества — непропорциональная мера, если проблема лишь в прояснении дополнительных деталей для обновления лицензий».

Джерси — остров в проливе Ла-Манш, самый крупный среди Нормандских островов. Он находится в 23 км от северного побережья Франции и в 140 км к югу от берегов Великобритании. Это коронное владение Великобритании, но оно не входит в состав Соединенного Королевства.

Руководство Джерси ввело новые правила в соответствии с Соглашением о торговле и сотрудничестве между Великобританией и ЕС. Согласно им, владельцы французских судов должны подтвердить, что ранее уже занимались рыбной ловлей на этом участке. Только после этого власти Джерси выдадут им лицензию. В этот раз разрешение получило только 41 французское рыболовецкое судно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Франция ранее заявила, что может прекратить подачу электроэнергии на остров из-за новых правил на рыбную ловлю в этом регионе. Борис Джонсон назвал неприемлемой...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Женщина в Мали родила девятерых детей. Все они живы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

05.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by