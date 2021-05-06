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Франция отстаивает у Великобритании рыбный промысел
06.05.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Французские рыболовы более чем на 50 судах провели акцию протеста в водах у англо-нормандского острова Джерси. Они категорически не согласны с теми условиями рыбной ловли, которые им навязывает Лондон после Brexit. Британия разрешила промысел лишь 41 французскому судну, тогда как Париж настаивает на внесении в разрешительный список 344 своих субъектов. Франция пригрозила санкциями. Например, прервать снабжение острова электроэнергией, которое ведется с ее территории.
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Французские рыболовы более чем на 50 судах провели акцию протеста в водах у англо-нормандского острова Джерси. Они категорически не согласны с теми условиями...
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