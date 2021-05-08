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Виталий Кличко не видит разницы в том, когда праздновать завершение Второй мировой войны - 8 или 9 мая
08.05.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В Киеве, где еще недавно по проспектам
Виталий Кличко, мэр г. Киева (Украина):
Такое заявление вызвало резкую реакцию в социальных сетях. Дело в том, что в Украине официально разделили эти две даты. 9 мая отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая - День памяти и примирения. Эти изменения Верховная рада утвердила в 2015 году в рамках реализации политики так называемой декоммунизации. Однако не все депутаты готовы отказаться от героического наследия.
Вадим Рабинович, депутат Верховной рады Украины:
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Виталий Кличко не видит разницы в том, когда праздновать завершение Второй мировой войны - 8 или 9 мая
В Киеве, где еще недавно по проспектам шли маршем в честь дивизии СС, который, кстати, финансирует столичная мэрия, сегодня мэр Виталий Кличко попал под волну...
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