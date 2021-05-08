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Виталий Кличко не видит разницы в том, когда праздновать завершение Второй мировой войны - 8 или 9 мая

08.05.2021 16:41 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Киеве, где еще недавно по проспектам шли маршем в честь дивизии СС, который, кстати, финансирует столичная мэрия, сегодня мэр Виталий Кличко попал под волну критики. Возлагая цветы к Могиле Неизвестного Солдата в столичном парке Вечной Славы, он сказал, что не видит разницы в том, когда праздновать завершение Второй мировой войны - 8 или 9 мая.

Виталий Кличко, мэр г. Киева (Украина):
Официально во всем мире окончание Второй мировой войны, когда были подписаны все документы, - 8 мая. Так случилось, что 9 мая прошел парад и традиционное празднование было. Я бы не отличал. Это завершение Второй мировой войны.

Такое заявление вызвало резкую реакцию в социальных сетях. Дело в том, что в Украине официально разделили эти две даты. 9 мая отмечают День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая - День памяти и примирения. Эти изменения Верховная рада утвердила в 2015 году в рамках реализации политики так называемой декоммунизации. Однако не все депутаты готовы отказаться от героического наследия.

Вадим Рабинович, депутат Верховной рады Украины:
На Украине 90 % людей - потомки победителей, а не тех, кто прятался по схронам и стрелял в спину. Мы помним, что после 1942 и 1943 годов наступил май 1945-го. Уверен, что нынешних фашистов ждет их май 45-го.Читайте также:



 
 
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В Киеве, где еще недавно по проспектам шли маршем в честь дивизии СС, который, кстати, финансирует столичная мэрия, сегодня мэр Виталий Кличко попал под волну...
 
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