В Чехии отметили годовщину окончания Второй мировой войны

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Годовщину окончания Второй мировой войны отметили в Праге. Из-за пандемии формат мероприятий был изменен. Церемония у военного мемориала на холме Витков, в которой приняли участие президент Милош Земан и ряд официальных лиц, прошла без присутствия зрителей. Представители власти и армии возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата. Сегодня акции памяти продолжатся и в других городах Чехии.