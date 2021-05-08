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В Чехии отметили годовщину окончания Второй мировой войны
08.05.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Годовщину окончания Второй мировой войны отметили в Праге. Из-за пандемии формат мероприятий был изменен. Церемония у военного мемориала на холме Витков, в которой приняли участие президент Милош Земан и ряд официальных лиц, прошла без присутствия зрителей. Представители власти и армии возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата. Сегодня акции памяти продолжатся и в других городах Чехии.
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Годовщину окончания Второй мировой войны отметили в Праге. Из-за пандемии формат мероприятий был изменен. Церемония у военного мемориала на холме Витков, в которой...
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