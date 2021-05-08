Теракт в Кабуле: десятки погибших

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Срочные сообщения приходят из Афганистана. Сегодня на западе Кабула произошел теракт. У здания школы на севере города сначала взорвался автомобиль, затем последовали две ракетные атаки. По меньшей мере 40 человек погибли и десятки получили ранения. В основном это девочки, возвращавшиеся с занятий. Президент страны возложил ответственность за теракт на группировку "Талибан". Они причастность к взрыву отрицают и в свою очередь обвиняют в нападении организацию "Исламское государство".