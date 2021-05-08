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В Бельгии намерены летом ввести санитарные пропуска для массовых мероприятий

08.05.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Отмечается, что для похода в ресторан, театр или кинотеатр он требоваться не будет.

Впервые "коронапасс" пройдет проверку на фестивале Tomorrowland - крупнейшем в мире фестивале электронной музыки.


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Отмечается, что для похода в ресторан, театр или кинотеатр он требоваться не будет. Впервые "коронапасс" пройдет проверку на фестивале Tomorrowland - крупнейшем в мире...
 
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