Источник материала: БT

По информации местных властей, снежная масса накрыла две группы туристов в возрасте от 42 до 76 лет.

ЧП произошло в департаменте Савойя недалеко от коммуны Валлуар в Альпах.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во Франции при сходе лавины погибли 4 человека По информации местных властей, снежная масса накрыла две группы туристов в возрасте от 42 до 76 лет. ЧП произошло в департаменте Савойя недалеко от коммуны Валлуар...

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