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Пчел научили определять коронавирус
08.05.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Ученые из Нидерландов давали насекомым раствор сахара в воде каждый раз, когда те чувствовали запах инфицированных образцов. Тогда пчелы разворачивали язычок и собирали сладкую воду. В итоге насекомые научились выявлять инфицированный образец всего за секунды.
Специалисты считают, что такая технология может быть эффективной для диагностики людей в бедных странах.
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Ученые из Нидерландов давали насекомым раствор сахара в воде каждый раз, когда те чувствовали запах инфицированных образцов. Тогда пчелы разворачивали язычок и...
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