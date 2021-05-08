ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пчел научили определять коронавирус

08.05.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Ученые из Нидерландов давали насекомым раствор сахара в воде каждый раз, когда те чувствовали запах инфицированных образцов. Тогда пчелы разворачивали язычок и собирали сладкую воду. В итоге насекомые научились выявлять инфицированный образец всего за секунды.

Специалисты считают, что такая технология может быть эффективной для диагностики людей в бедных странах.


Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ученые из Нидерландов давали насекомым раствор сахара в воде каждый раз, когда те чувствовали запах инфицированных образцов. Тогда пчелы разворачивали язычок и...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Виталий Кличко не видит разницы в том, когда праздновать завершение Второй мировой войны - 8 или 9 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

07.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by