не менее 55 человек погибли при взрывах у школы в Кабуле, большинство погибших - ученицы

Источник материала: Tut.by

По меньшей мере 55 человек погибли, 150 получили ранения при взрывах у школы в западной части Кабула, столицы Афганистана. Об этом в субботу сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Reuters.



Фото: Reuters

По данным источника Reuters, перед государственной школой для девочек в Кабуле взлетел на воздух заминированный автомобиль. Министерство внутренних дел Афганистана пока официально подтвердило гибель 30 человек. Большинство убитых и пострадавших — ученицы школы.

Лидер Афганистана Ашраф Гани назвал случившееся террористическим актом и обвинил в случившемся радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ). 1TV также сообщил, что представители «Талибана» осудили нападение. Ответственность за случившееся не взяла на себя ни одна организация.

Миссия ООН в Афганистане, посольство Великобритании в Кабуле и представитель НАТО в Афганистане осудили взрывы, назвав их «зверствами» и «трусливыми, омерзительными нападениями на народ Афганистана».