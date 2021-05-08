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не менее 55 человек погибли при взрывах у школы в Кабуле, большинство погибших - ученицы

09.05.2021 06:09 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По меньшей мере 55 человек погибли, 150 получили ранения при взрывах у школы в западной части Кабула, столицы Афганистана. Об этом в субботу сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Reuters.


Фото: Reuters

По данным источника Reuters, перед государственной школой для девочек в Кабуле взлетел на воздух заминированный автомобиль. Министерство внутренних дел Афганистана пока официально подтвердило гибель 30 человек. Большинство убитых и пострадавших — ученицы школы.

Лидер Афганистана Ашраф Гани назвал случившееся террористическим актом и обвинил в случившемся радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ). 1TV также сообщил, что представители «Талибана» осудили нападение. Ответственность за случившееся не взяла на себя ни одна организация.

Миссия ООН в Афганистане, посольство Великобритании в Кабуле и представитель НАТО в Афганистане осудили взрывы, назвав их «зверствами» и «трусливыми, омерзительными нападениями на народ Афганистана».

 
 
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Большинство убитых и пострадавших - ученицы школы. Лидер Афганистана Ашраф Гани назвал случившееся террористическим актом.
 
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