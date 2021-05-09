В Омске пропал бывший главврач больницы, в которой лежал Навальный

Источник материала: Tut.by

В Большеуковском районе Омской области ушел на охоту и пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский, бывший главврач больницы скорой помощи № 1, куда в августе 2020 года после отравления доставили оппозиционера Алексея Навального.



Фото: Reuters

Как сообщает издание «Коммерческие вести», к поисковой операции присоединились полицейские и волонтеры. То, что пропал именно Мураховский, сообщил МК источник в региональном Минздраве, а также портал «Омск здесь», передает РБК.

Сначала поступили сообщения, что с охотбазы в деревне Поспелово Большеуковского района 7 мая около 16 часов на квадроцикле в лесной массив уехал 49-летний житель Омска, после чего связь с ним прервалась. Его знакомые вечером, ночью и утром пытались сами найти мужчину, а 8 мая в 13:50 охотники наконец сообщили о происшествии в полицию.

«В настоящее время в поисковых мероприятиях задействован личный состав пункта полиции „Большеуковский“, сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Поиски значительно осложняются труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков», — говорится в сообщении УМВД по региону, опубликованном 9 мая. Имени разыскиваемого в нем нет.