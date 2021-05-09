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Могила Неизвестного Солдата в Москве в эти дни становится еще одним центром притяжения. Сотни людей приходят сюда, чтобы отдать дань уважения тем, кто заплатил высокую цену за нашу мирную жизнь.



Когда было принято решение о создании памятника? Откуда привезли Вечный огонь? И кого выбирают для почетного караула у Поста № 1? Интересные факты у Дарьи Белоусовой-Петровской.



Вот уже почти четверть века каждый день с 8 утра до 8 вечера почетный караул несет свою вахту у Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Каждый воин проходит тщательный отбор. Рост не ниже 180 см, правильные черты лица и хорошая физическая подготовка. Подъем ноги - практически прямой угол, темп - 67 шагов в минуту. На оттачивание кремлевского шага уходит до 3 месяцев обучения.







Решение об открытии монумента неизвестному солдату в Москве было принято в 1965 году. Памятник непременно должен был появиться к 25-й годовщине битвы под Москвой. Тогда, в декабре 1941-го, Красная армия одержала первую в истории Второй мировой войны сокрушительную победу над врагом. Поэтому в 1966 году из братской могилы у железнодорожной станции Крюково (именно там шли ожесточенные бои) достали останки одного из погибших солдат. Гроб с прахом установили на оружейный лафет и торжественно провезли прямо до Кремля. В Александровском саду его встречал маршал Рокоссовский, который командовал 16-й армией в битве за Москву.



Более 20 лет у Могилы Неизвестного Солдата горит Вечный огонь. Технология уникальна. Газ в стволе сжигают не полностью, за счет этого огонь виден в любую погоду, даже в самый солнечный день, а погасить его не может ни сильный ливень, не снегопад, ни ураганный ветер.



Александр Михайлов, специалист-историк Музея победы (Москва, Россия):

В Москву для зажжения огня был доставлен памятный огонь с Марсового поля из Ленинграда, который в столицу привезли на БТР в сопровождении специального кортежа. И на этот кортеж выходили посмотреть все жители Советского Союза - от Ленинграда до Москвы. Его 6 мая 1967 года Брежнев зажег в Александровском саду.

В Александровском саду вдоль Кремлевской стены находятся 13 тумб. На каждой - название городов-героев и чеканное изображение медали "Золотая звезда". Это высшая награда, которую получал город за свою роль в победе над фашизмом. Так, Брестская крепость удостоена такого звания за оборону, смелость и мужество. А Минск - за героизм жителей города во время Великой Отечественной войны.





Могила Неизвестного Солдата - это место нашей исторической памяти

Место, куда приходят президенты, дипломаты, военные, ветераны, их дети, внуки и правнуки. Место остановиться, задуматься и вспомнить тех, кто отдал свои жизни ради того, чтобы жили мы.



Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:



Для всех нас, для абсолютного большинства россиян и белорусов, всех тех, кто помнит о Победе, чтит Победу, скорбит над могилами воинов, это священное место. Место поклонения, место сверки тех шагов, которые мы сегодня делаем в этой жизни.

Количество пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны до сих пор остается внушительным. По разным оценкам, их число может достигать от 1,5 до 2 миллионов. Поэтому слова, высеченные на камне над Вечным огнем "Имя твое неизвестно. Подвиг твой бессмертен", отзываются в душе каждого, кто приходит к Могиле Неизвестного Солдата.



