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В Китае турист около часа провел на разрушенном ветром стеклянном мосту
10.05.2021 08:45 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Стеклянный подвесной мост в китайском городе Лунцзин разрушился из-за сильного ветра, когда на нем находились туристы, один из них оказался заблокирован. Об этом в воскресенье, 9 мая,
В Китае стеклянный мост построен на горе Пиянь на высоте 100 метров. Когда в пятницу вечером ураганный ветер выбил несколько его секций, один турист оказался заблокированным над пропастью.
Мужчина просидел на уцелевшем участке, держась за перила, около часа. Потом с помощью спасателей он добрался до безопасного места.
По данным издания, турист не пострадал физически, однако ему понадобилась помощь психолога.
Отмечается, что горный курорт Пиянь в настоящее время закрыт. Власти города Лунцзин инициировали всестороннюю проверку безопасности всех туристических достопримечательностей.
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По данным издания, турист не пострадал физически, однако ему понадобилась помощь психолога.
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