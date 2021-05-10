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В Китае турист около часа провел на разрушенном ветром стеклянном мосту

10.05.2021 08:45 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Стеклянный подвесной мост в китайском городе Лунцзин разрушился из-за сильного ветра, когда на нем находились туристы, один из них оказался заблокирован. Об этом в воскресенье, 9 мая, сообщило издание Daily Mail.


Фото: The Straits Times

В Китае стеклянный мост построен на горе Пиянь на высоте 100 метров. Когда в пятницу вечером ураганный ветер выбил несколько его секций, один турист оказался заблокированным над пропастью.

Мужчина просидел на уцелевшем участке, держась за перила, около часа. Потом с помощью спасателей он добрался до безопасного места.

По данным издания, турист не пострадал физически, однако ему понадобилась помощь психолога.

Отмечается, что горный курорт Пиянь в настоящее время закрыт. Власти города Лунцзин инициировали всестороннюю проверку безопасности всех туристических достопримечательностей.

 
 
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По данным издания, турист не пострадал физически, однако ему понадобилась помощь психолога.
 
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