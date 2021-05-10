Чехия потребует от России миллиард крон из-за взрывов во Врбетице

Источник материала: Tut.by

Чехия планирует потребовать от России компенсацию в один миллиард крон (около 47 миллионов долларов США) по делу о взрывах в Врбетице. Об этом заявила в эфире Чешского телевидения министр финансов страны Алена Шиллерова. Речь, в частности, идет о затратах на расчистку территории после взрывов боеприпасов, которые были оплачены из бюджета, пишет Meduza .



На месте взрыва в Вребитце, 2014 год. Фото: Полиция Чехии

Компенсацию, по словам министра, власти Чехии собираются потребовать в рамках международного права. Добиваться выплаты этой суммы по уголовному делу, заявила Шиллерова, займет слишком много времени.

Один миллиард крон — лишь предварительная сумма, по мере уточнения ущерба требования могут быть пересмотрены в сторону увеличения, сообщает Чешское телевидение. Иск о компенсации власти страны намерены подготовить в течение нескольких недель.

Депутат чешского парламента Ондржей Бенешик заявил, что Чехии будет трудно добиться компенсации от России, однако, считает он, процесс следует начать хотя бы для того, чтобы показать, что «мы не будем такое терпеть».

Ранее Чехия выслала 18 россиян из-за взрывов в Врбетице, Россия ответила высылкой 20 чешских сотрудников . Затем МИД Чехии объявил о дальнейшем сокращении дипмиссий — в посольствах в Москве и Праге останутся по 32 сотрудника.

Действия Чехии поддержали власти Словакии и стран Балтии, которые выслали несколько российских дипломатов. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш 8 мая призвал руководство стран Евросоюза выслать по крайней мере по одному российскому дипломату в знак солидарности с чешскими властями по делу о взрывах в Врбетице.