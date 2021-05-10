Источник материала: БT

Малыш длиной около четырех метров застрял во время отлива. В ожидании спасателей китенка поливали водой из шланга.

Операция по вызволению трехметрового кита заняла около четырех часов. Перед тем как отпустить его на волю, было решено обратиться за консультацией к медикам.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Лондоне спасли детеныша кита, застрявшего в Темзе Малыш длиной около четырех метров застрял во время отлива. В ожидании спасателей китенка поливали водой из шланга. Операция по вызволению трехметрового кита...

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