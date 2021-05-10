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В Лондоне спасли детеныша кита, застрявшего в Темзе
10.05.2021 16:41 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Малыш длиной около четырех метров застрял во время отлива. В ожидании спасателей китенка поливали водой из шланга.
Операция по вызволению трехметрового кита заняла около четырех часов. Перед тем как отпустить его на волю, было решено обратиться за консультацией к медикам.
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Малыш длиной около четырех метров застрял во время отлива. В ожидании спасателей китенка поливали водой из шланга. Операция по вызволению трехметрового кита...
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