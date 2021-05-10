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Горит резервуар с мазутом на 5 тыс. тонн в Дагестане
10.05.2021 18:43 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Горит резервуар с мазутом на 5 тыс. тонн в Дагестане, рядом расположены еще несколько.
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Горит резервуар с мазутом на 5 тыс. тонн в Дагестане, рядом расположены еще несколько. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда
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