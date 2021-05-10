Парламент Армении второй раз не избрал Пашиняна премьер-министром и будет распущен

Источник материала: Tut.by

Парламент Армении на специальном заседании в понедельник во второй раз не избрал премьер-министра и в соответствии с Конституцией будет распущен. В ходе голосования «против» кандидатуры Никола Пашиняна проголосовал 1 депутат, 76 — «воздержались», 1 выступил «за», пишут «Новости-Армения» .



Фото: Reuters

Армянский парламент на специальном заседании в понедельник второй раз проводил выборы премьер-министра Армении. Первое заседание по этому вопросу состоялось 3 мая.

В рамках имеющейся политической договоренности ни одна из оппозиционных парламентских фракций не выдвигала кандидата в премьер-министры. Это сделала только правящая фракция «Мой шаг», которая выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна. В рамках политических договоренностей парламент не избрал его премьером, после чего его кандидатура была представлена повторно через 7 дней — 10-го мая.

В своем выступлении Пашинян отметил, что целью сегодняшнего специального заседания является не избрание премьер-министра, а соблюдение необходимых процедур для проведения внеочередных парламентских выборов.

В соответствии со ст. 149 Конституции Армении парламент распускается в силу права, если два раза подряд не избирает премьер-министра.

Теперь в стране должны пройти новые выборы премьер-министра, право на участие в которых имеют кандидаты, выдвинутые как минимум одной третью от общего числа депутатов.

Согласно Конституции Армении, внеочередные выборы проводятся не ранее чем через тридцать и не позднее чем через сорок пять дней после роспуска парламента. При этом сам Пашинян ранее заявлял, что намерен участвовать в выборах.

«Хочу подчеркнуть, что наша партия „Гражданский договор“ будет участвовать на досрочных выборах. Я буду кандидатом на пост премьера. Если народ решит, что я должен уйти с поста премьера, я исполню его волю, а если захочет, чтоб я продолжил работу на посту премьера, я также исполню волю народа», — заявил он.