Очевидцы рассказали, что происходило в школе в Казани

Источник материала: Tut.by

11 мая в школе в Казани 19-летний молодой человек устроил стрельбу, в результате которой погибли дети и педагог. Очевидцы рассказали, что происходило на месте ЧП.



Фото: Reuters

Один из учеников рассказал RT на русском , что он был на уроке, когда почувствовал запах дыма и услышал громкий взрыв.

— У нас был урок математики, как вдруг на улице очень сильно что-то прогремело. Мы почувствовали запах дыма, и вдруг произошел очень громкий взрыв, и пол нашего кабинета весь затрясся. Потом через 15 минут к нам начали очень сильно стучаться, потом тот, кто стучался, убежал. После этого в коридоре на нашем третьем этаже были слышны звуки стрельбы. Через 20 минут к нам в класс зашел ОМОН, нам сказали бежать вниз, и мы побежали к садику № 181, — рассказал школьник.

Еще один человек стал очевидцем стрельбы в школе.

— Я увидел, что лежат осколки от окон. Начали дети оттуда выбираться — преподаватели, видимо, начали быстро организованно выводить. Видел, как с третьего этажа мальчик пытался спрыгнуть, но потом залез обратно. Кто-то еще прыгнул оттуда, — рассказал он, отметив, что слышал несколько выстрелов.

15-летняя ученица казанской школы рассказала телеграм-каналу Mash , что происходило внутри школы этим утром.

— Это была середина урока, в класс забежала учительница и быстро закрыла дверь. Потом она объяснила, что произошло: в школу зашли люди с дробовиком. Потом директор по громкой связи объявила, что нужно закрыться в кабинетах и сидеть тихо. Мы закрылись, сели в угол класса, у многих детей была истерика.

По словам подростка, они слышали около 15 выстрелов. Через какое-то время в дверь кабинета постучали — это были полицейские. После чего детей вывели из кабинета и отвели на улицу.