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Очередной эпизод свободы слова в Украине. Поистине "демократическая" полиция возбудила уголовное дело против жителя Одессы за "неправильный" головной убор. Дело в том, что он пришел на мероприятие в честь Дня Победы в пилотке со звездой, серпом и молотом. К слову, это не единичный случай притеснения участников акций памяти. За минувшие дни всего в Украине против них составлено 13 уголовных дел и 22 административных протокола.