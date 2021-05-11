|
Полиция возбудила уголовное дело против жителя Одессы за "неправильный" головной убор
11.05.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Очередной эпизод свободы слова в Украине. Поистине "демократическая" полиция возбудила уголовное дело против жителя Одессы за "неправильный" головной убор. Дело в том, что он пришел на мероприятие в честь Дня Победы в пилотке со звездой, серпом и молотом. К слову, это не единичный случай притеснения участников акций памяти. За минувшие дни всего в Украине против них составлено 13 уголовных дел и 22 административных протокола.Также по теме:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Очередной эпизод свободы слова в Украине. Поистине "демократическая" полиция возбудила уголовное дело против жителя Одессы за "неправильный" головной убор. Дело в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)