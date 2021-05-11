«Тихий и неконфликтный». Что известно о парне, устроившем стрельбу в гимназии Казани

Источник материала: Tut.by

Человека, который устроил стрельбу в гимназии № 175 в Казани, задержали. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев, пишет телеграм-канал Baza . За несколько дней до нападения преступник завел телеграм-канал «Бог», где объявил себя богом.



Фото: Reuters

Напомним, утром 11 мая в гимназии № 175 на улице Файзи в Казани произошла стрельба, в которой погибло девять человек. По данным ТАСС, большинство из них — восьмиклассники.

Парня, который устроил стрельбу, зовут Ильназ Галявиев. Четыре года назад он ушел из этой гимназии и поступил в колледж на айтишника. Незадолго до трагедии он завел телеграм-канал с названием «Бог», где объявил себя богом. Сегодня утром он сфотографировался в маске с такой же надписью и заявил, что идет в гимназию убивать и планирует застрелиться. На данный момент его телеграм-канал уже удален.

В СМИ попало видео, на котором, как утверждается, Ильназ направляется в учебное заведение с оружием в руках. По дороге он, видно, кого-то встречает и машет ему. Парня никто не остановил.

ТАСС, со ссылкой на заместителя директора гимназии № 175 Галину Ухванову, сообщает : учебное заведение, куда прошел стрелявший, охраняла одна вахтерша. В здании установлена тревожная кнопка.

По информации главы Татарстана Рустама Минниханова, оружие Галявиева было зарегистрировано официально. Телеграм-канал Life shot опубликовал фото, на котором якобы этот молодой человек в Йошкар-Оле его покупает.



Фото: телеграм-канал Life shot

Cтрелка удалось взять живым. Mash Iptash сообщает, что из здания гимназии он сам вышел к силовикам с поднятыми руками.

По словам отца Ильназа, которые приводит Baza, молодой человек был обычным парнем, не высказывал каких-то негативных мыслей и настроений. Последнее время парень часто находился в квартире один — его отец делает ремонт в другом жилище, а сын оставался в старой квартире за главного.

По информации ТАСС, молодой человек учился в колледже ТИСБИ на четвертом курсе. Здесь его характеризуют тихим и неконфликтным, человеком, который уважительно относится к сокурсникам и преподавателям. Агентство, со ссылкой на источник, сообщает, что с декабря Ильназ проходил учебную и производственную практику. С января перестал появляться в колледже. Кроме того, он перестал поддерживать связь с куратором группы.

— На защиту производственной практики и трех государственных экзаменов не явился, вследствие чего [в апреле 2021-го] был отчислен, — пояснили ТАСС в колледже.

Кроме того, агентство со ссылкой на источник пишет, что, по предварительным данным, мотивом нападения молодого человека на гимназию могли быть месть и ненависть.

В Сеть попал ролик с Ильназом уже после задержания. На видео он говорит, что летом в нем начал пробуждаться монстр и он стал всех ненавидеть. А месяца два назад осознал, что он бог, заявил задержанный.

Молодому человеку проведут психолого-психиатрическую экспертизу, пишет РБК со ссылкой на Интерфакс. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 (Убийство) УК РФ.