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«Тихий и неконфликтный». Что известно о парне, устроившем стрельбу в гимназии Казани
11.05.2021 16:19 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Человека, который устроил
Напомним, утром 11 мая в гимназии № 175 на улице Файзи в Казани произошла стрельба, в которой
Парня, который устроил стрельбу, зовут Ильназ Галявиев. Четыре года назад он ушел из этой гимназии и поступил в колледж на айтишника. Незадолго до трагедии он завел телеграм-канал с названием «Бог», где объявил себя богом. Сегодня утром он сфотографировался в маске с такой же надписью и заявил, что идет в гимназию убивать и планирует застрелиться. На данный момент его телеграм-канал уже удален.
В СМИ попало видео, на котором, как утверждается, Ильназ направляется в учебное заведение с оружием в руках. По дороге он, видно, кого-то встречает и машет ему. Парня никто не остановил.
ТАСС, со ссылкой на заместителя директора гимназии № 175 Галину Ухванову,
По информации главы Татарстана Рустама Минниханова, оружие Галявиева было зарегистрировано официально. Телеграм-канал
Cтрелка удалось взять живым.
По словам отца Ильназа, которые приводит Baza, молодой человек был обычным парнем, не высказывал каких-то негативных мыслей и настроений. Последнее время парень часто находился в квартире один — его отец делает ремонт в другом жилище, а сын оставался в старой квартире за главного.
По информации ТАСС, молодой человек
— На защиту производственной практики и трех государственных экзаменов не явился, вследствие чего [в апреле 2021-го] был отчислен, — пояснили ТАСС в колледже.
Кроме того, агентство со ссылкой на источник пишет, что, по предварительным данным, мотивом нападения молодого человека на гимназию
В Сеть попал ролик с Ильназом уже после задержания. На видео он говорит, что летом в нем начал пробуждаться монстр и он стал всех ненавидеть. А месяца два назад осознал, что он бог, заявил задержанный.
Молодому человеку
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Человека, который устроил стрельбу в гимназии № 175 в Казани, задержали. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев, пишет телеграм-канал Baza. За несколько дней до...
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