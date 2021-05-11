«Кума Путина» и друга Лукашенко - украинского олигарха Медведчука на родине заподозрили в госизмене

Источник материала: Tut.by

Двум депутатам верховной рады Украины предъявлено подозрение в госизмене. Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Украина Ирина Венедиктова. Генпрокурор указала, что подозрения предъявлены депутатам М и К. При этом украинские СМИ пишут, что речь идет о лидере «Оппозиционной платформы — За жизнь» Викторе Медведчуке и депутате Тарасе Козаке.



Фото: РБК-Украина

— Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента — М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме, — написала Венедиктова.

По ее словам, депутаты подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

— По результатам обысков местонахождение нардепа М не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручению ему ходатайства о содержании под стражей, — отметила прокурор.

«Интерфакс Украина» сообщил, что речь речь идет о лидере «Оппозиционной платформе — За жизнь» Викторе Медведчуке и депутате Тарасе Козаке. «Украинская правда» сообщает, что обыски проходят в киевском доме Медведчука.

Издание напоминает, что 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о блокировке на пять лет телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, владельцем которых является близкий к Медведчуку Козак. Интересно, что сделки по приобретению медиаактивов «группой Козака» проходили через Беларусь в 2019 году. А в тот период Медведчук часто встречался с Александром Лукашенко.

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченков санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма и расследованием о поставках угля из самопровозглашенной Луганской народной республики в Россию.

9 марта Виктора Медведчука допросили следователи Службы безопасности Украины.

В этом году Виктор Медведчук впервые попал в список «Forbes Украина» и сразу на 12-е место — его состояние оценивается в 620 млн долларов.