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«Кума Путина» и друга Лукашенко - украинского олигарха Медведчука на родине заподозрили в госизмене
11.05.2021 18:15 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Двум депутатам верховной рады Украины предъявлено подозрение в госизмене. Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Украина Ирина Венедиктова. Генпрокурор указала, что подозрения предъявлены депутатам М и К. При этом украинские СМИ пишут, что речь идет о лидере «Оппозиционной платформы — За жизнь» Викторе Медведчуке и депутате Тарасе Козаке.
— Информирую общество о том, что сегодня я поставила свою подпись на сообщениях о подозрении двум народным депутатам украинского парламента — М и К. Мы с коллегами из правоохранительных органов провели массу следственных действий, получили много экспертных заключений, в ходе досудебного расследования допросили ценных свидетелей. Работа велась эффективно, мы делали все возможное, чтобы информация оставалась в вакууме, —
По ее словам, депутаты подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
— По результатам обысков местонахождение нардепа М не установлено, а потому СБУ принимаются соответствующие меры к его установке и вручению ему ходатайства о содержании под стражей, — отметила прокурор.
«Интерфакс Украина» сообщил, что речь речь идет о лидере «Оппозиционной платформе — За жизнь» Викторе Медведчуке и депутате Тарасе Козаке. «Украинская правда» сообщает, что обыски проходят в киевском доме Медведчука.
Издание напоминает, что 2 февраля президент Владимир Зеленский
19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченков санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма и расследованием о поставках угля из самопровозглашенной Луганской народной республики в Россию.
9 марта Виктора Медведчука допросили следователи Службы безопасности Украины.
В этом году Виктор Медведчук впервые
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Депутаты «Оппозиционной платформы - За жизнь» подозреваются в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
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