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Что происходит у гимназии в Казани, где 19-летний стрелок убил девять человек

11.05.2021 21:59 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У гимназии № 175 на улице Файзи в Казани, где в результате стрельбы погибли девять человек, появился стихийный мемориал — жители города несут сюда цветы, мягкие игрушки, свечи, плакаты.

Жертвами 19-летнего Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, стали девять человек, семеро из них — дети. Погибли также 27-летняя учительница английского языка и 55-летняя работница школы.


«В детской больнице находятся 18 пациентов, из них шестеро детей тяжелых, двое — в крайне тяжелом состоянии. Восемь детей получили огнестрельные пулевые ранения, остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла и при эвакуации из здания», — рассказал ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко.


Специалисты отмечают, что жертв могло бы быть больше, если бы не грамотные действия сотрудников учебного заведения: учителя укрыли детей в классах, нажали на тревожную кнопку, чтобы вызвать соответствующие службы.



Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам, что нападавший оставил в школьной раздевалке бомбу, которая взорвалась и привела к частичному обрушению стен.



— Мы прошли по всему маршруту… Битое стекло, следы крови. Конечно, то, что не загорелась проводка от взрыва… Оголенные провода висят. То, что в этот момент не оказалось там детей в раздевалке, в той территории, где обвалились стены… к счастью, не оказалось детей, — рассказала Кузнецова.


Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 (Убийство) УК РФ. 19-летнему Ильназу Галявиеву, который сдался силовикам, грозит пожизненное заключение. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает также смертную казнь, но в России на нее введен мораторий.

Среда, 12 мая, объявлена в Татарстане днем траура.


Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал произошедшее в гимназии актом неоправданной жестокости.

— Генеральный секретарь глубоко огорчен сообщениями о гибели девяти человек, включая семерых детей, в результате стрельбы в школе в Казани. Он глубоко осуждает этот акт неоправданной жестокости и выражает искренние соболезнования семьям погибших и всему российскому народу, — отметил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.



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Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала журналистам, что нападавший оставил в школьной раздевалке бомбу, которая взорвалась и привела к...
 
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