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Стамбул останется без финала Лиги чемпионов из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в стране
12.05.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В УЕФА решили перенести главный еврокубковый матч, который должен был пройти 29 мая в Турции, в Лондон или Лиссабон.
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В УЕФА решили перенести главный еврокубковый матч, который должен был пройти 29 мая в Турции, в Лондон или Лиссабон. Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем...
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