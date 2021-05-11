Источник материала: БT

Стихийный мемориал через дорогу от школы в Казани, где произошла стрельба, разрастается, люди собираются у места трагедии, многие из них с детьми.

Вокруг стоят уже сотни людей. Они несут цветы, свечи, игрушки. Подход к самой школе оцеплен, дежурят несколько десятков сотрудников Росгвардии, стоят машины полиции и Следственного комитета.

Жертвами стрельбы стали 9 человек, в числе которых 7 детей и 2 учительницы. В больницу доставлен 21 человек: 18 детей и 3 взрослых.





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