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Стихийный мемориал через дорогу от школы в Казани
12.05.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Стихийный мемориал через дорогу от школы в Казани, где произошла стрельба, разрастается, люди собираются у места трагедии, многие из них с детьми.
Вокруг стоят уже сотни людей. Они несут цветы, свечи, игрушки. Подход к самой школе оцеплен, дежурят несколько десятков сотрудников Росгвардии, стоят машины полиции и Следственного комитета.
Жертвами стрельбы стали 9 человек, в числе которых 7 детей и 2 учительницы. В больницу доставлен 21 человек: 18 детей и 3 взрослых.
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Стихийный мемориал через дорогу от школы в Казани, где произошла стрельба, разрастается, люди собираются у места трагедии, многие из них с детьми. Вокруг...
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