В России создадут робота для работы в открытом космосе

Источник материала: БT

Первый этап проекта НПО "Андроидная техника" и РКК "Энергия" завершится в конце февраля 2022 года.

Новый робот фактически станет преемником старого, или "роботом-Леоновым", по аналогии с человеком, впервые побывавшим в открытом космосе. Управлять роботом можно будет либо с МКС, либо из Центра управления полётами. При этом некоторые простые операции он сможет выполнять самостоятельно.



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