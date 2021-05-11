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В России создадут робота для работы в открытом космосе
12.05.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Первый этап проекта НПО "Андроидная техника" и РКК "Энергия" завершится в конце февраля 2022 года.
Новый робот фактически станет преемником старого, или "роботом-Леоновым", по аналогии с человеком, впервые побывавшим в открытом космосе. Управлять роботом можно будет либо с МКС, либо из Центра управления полётами. При этом некоторые простые операции он сможет выполнять самостоятельно.
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Первый этап проекта НПО "Андроидная техника" и РКК "Энергия" завершится в конце февраля 2022 года. Новый робот фактически станет преемником старого, или...
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