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В России создадут робота для работы в открытом космосе

12.05.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Первый этап проекта НПО "Андроидная техника" и РКК "Энергия" завершится в конце февраля 2022 года.

Новый робот фактически станет преемником старого, или "роботом-Леоновым", по аналогии с человеком, впервые побывавшим в открытом космосе. Управлять роботом можно будет либо с МКС, либо из Центра управления полётами. При этом некоторые простые операции он сможет выполнять самостоятельно.

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Первый этап проекта НПО "Андроидная техника" и РКК "Энергия" завершится в конце февраля 2022 года. Новый робот фактически станет преемником старого, или...
 
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