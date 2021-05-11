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Экопротесты в Нидерландах закончились задержаниями
12.05.2021 06:31 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Протестные акции затронули и Европу. В Нидерландах активисты "Движения выживших" устроили сидячую забастовку - заблокировали движение по одной из улиц Гааги. Протестующие требуют от правительства снизить финансирование предприятий, чья работа негативно сказывается на экологии. Сам митинг продлился недолго. Полиция мирных демонстрантов начала задерживать.
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Протестные акции затронули и Европу. В Нидерландах активисты "Движения выживших" устроили сидячую забастовку - заблокировали движение по одной из улиц Гааги....
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