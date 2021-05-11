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Экопротесты в Нидерландах закончились задержаниями

12.05.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Протестные акции затронули и Европу. В Нидерландах активисты "Движения выживших" устроили сидячую забастовку - заблокировали движение по одной из улиц Гааги. Протестующие требуют от правительства снизить финансирование предприятий, чья работа негативно сказывается на экологии. Сам митинг продлился недолго. Полиция мирных демонстрантов начала задерживать.

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Протестные акции затронули и Европу. В Нидерландах активисты "Движения выживших" устроили сидячую забастовку - заблокировали движение по одной из улиц Гааги....
 
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