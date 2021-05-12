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Мэр израильского Лода заявил о полной потере контроля над городом. Нетаньяху ввел режим ЧП
12.05.2021 07:41 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Израиле, в городе Лод, объявлено чрезвычайное положение (ЧП) из-за массовых беспорядков. Об этом
«Мы немедленно объявили в Лоде чрезвычайное положение. Прибудут пограничные батальоны из Иудеи и Самарии», — говорится в сообщении премьера.
Помимо этого, Нетаньяху призвал местные власти восстановить мир и порядок в Лоде, а также во всех частях страны.
Ранее мэр Лода Яир Ревиво
В начале мая в Восточном Иерусалиме произошли столкновения местных жителей с полицией. Причиной стало решение суда Израиля, который постановил начать выселение арабских семей из этой части города, которая де-юре принадлежит Палестине. В результате недельных столкновений палестинцев с израильской полицией пострадали почти 300 человек.
В ответ на действие израильских властей боевики движения ХАМАС начали обстреливать территорию Израиля. В ночь на 11 мая Минобороны страны
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В Израиле в городе Лод объявлено чрезвычайное положение (ЧП) из-за массовых беспорядков.
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