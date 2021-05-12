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Мэр израильского Лода заявил о полной потере контроля над городом. Нетаньяху ввел режим ЧП

12.05.2021 07:41 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Израиле, в городе Лод, объявлено чрезвычайное положение (ЧП) из-за массовых беспорядков. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху Twitter.


Фото: Reuters

«Мы немедленно объявили в Лоде чрезвычайное положение. Прибудут пограничные батальоны из Иудеи и Самарии», — говорится в сообщении премьера.

Помимо этого, Нетаньяху призвал местные власти восстановить мир и порядок в Лоде, а также во всех частях страны.

Ранее мэр Лода Яир Ревиво заявил, что из-за беспорядков власти полностью утратили контроль над городом. По словам главы города, вечером, 11 мая в Лоде начались столкновения между еврейским и арабским населением. «Весь Израиль должен знать, это полная потеря контроля. Это немыслимо. Горят синагоги, подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам. Каждую минуту загорается машина, синагога или школа. В нашу новую Ратушу ворвались и подожгли. В Лоде разразилась гражданская война», — докладывал мэр премьер-министру. Он попросил Нетаньяху разместить в городе подразделения Армии обороны Израиля, чтобы ввести комендантский час и объявить чрезвычайное положение.

В начале мая в Восточном Иерусалиме произошли столкновения местных жителей с полицией. Причиной стало решение суда Израиля, который постановил начать выселение арабских семей из этой части города, которая де-юре принадлежит Палестине. В результате недельных столкновений палестинцев с израильской полицией пострадали почти 300 человек.

В ответ на действие израильских властей боевики движения ХАМАС начали обстреливать территорию Израиля. В ночь на 11 мая Минобороны страны сообщило о запуске 200 ракет, часть из которых сбили система ПВО. Израиль нанес массированные удары по объектам ХАМАСа в секторе Газа.

 
 
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В Израиле в городе Лод объявлено чрезвычайное положение (ЧП) из-за массовых беспорядков.
 
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