Китай планирует поднять мировой рынок электромобилей

Источник материала: БT

В планах Поднебесной выпускать больше электрокаров, чем Европа и США вместе взятые. По оценкам аналитиков, к 2028 году Китай будет производить более 8 миллионов зеленых авто ежегодно, это в 8 раз больше, чем, например, в 2020. Китайские производители привлекают миллиарды долларов от иностранных и местных инвесторов, чтобы возглавить растущий рынок электромобилей.



На данный момент рано говорить о том, что китайские автопроизводители смогут занять лидирующие позиции на рынке электромобилей, но они усиленно работают в этом направлении, организуя необходимую инфраструктуру и расширяя производственные мощности. Стоит отметить, рынок электромобилей стремительно растет, и все больше и больше крупных производителей объявляют о планах по поэтапному отказу от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.



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