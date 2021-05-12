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Китай планирует поднять мировой рынок электромобилей
12.05.2021 14:39 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
В планах Поднебесной выпускать больше электрокаров, чем Европа и США вместе взятые. По оценкам аналитиков, к 2028 году Китай будет производить более 8 миллионов зеленых авто ежегодно, это в 8 раз больше, чем, например, в 2020. Китайские производители привлекают миллиарды долларов от иностранных и местных инвесторов, чтобы возглавить растущий рынок электромобилей.
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В планах Поднебесной выпускать больше электрокаров, чем Европа и США вместе взятые. По оценкам аналитиков, к 2028 году Китай будет производить более 8 миллионов...
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