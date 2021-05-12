В СК России рассказали о заболевании головного мозга у стрелка в Казани

Источник материала: Tut.by

Обвинение молодому человеку, устроившему стрельбу в гимназии в Казани, предъявят сегодня. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета в России. В ведомстве также рассказали, что у стрелку ранее поставили диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.



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По данным следствия, Ильназ Галявиев на учетах у врачей — психиатра и нарколога — не состоял. Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.

«Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним», — отметили в СК.

Как сообщает российское издание Life , четыре года назад медики поставили Галявиеву диагноз «энцефалопатия», однако, несмотря на это, он был признан годным к военной службе.

Энцефалопатия — поражение головного мозга, сопровождается гибелью отдельных нейронов и разрушением связей между ними. Распространенными симптомами энцефалопатии являются расстройства памяти и сознания, желание умереть, депрессия, шум и боль в голове, а также головокружение. Пациенты с подобными симптомами нередко жалуются на быструю утомляемость, раздражительность, рассеянность, плохой сон и общую слабость. Также врачи отмечают у них апатию, многословие, сужение круга интересов и дефекты речи.

Напомним, 11 мая, в Казани около 9 утра мужчина открыл стрельбу по ученикам гимназии № 175. В результате погибли девять человек — семь учеников, учитель и сотрудница школы. Более 20 человек пострадали. Как оказалось, стрельбу открыл 19-летний Ильназ Галявиев. Он пришел к школу, которую закончил четыре года назад, с ружьем в руках.