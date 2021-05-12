ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Обвиняемый в стрельбе в Казани полностью признал свою вину

12.05.2021 19:31 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Суд Казани арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на школу № 175 Ильназа Галявиева, пишет Meduza. Ильназу Галявиеву грозит пожизненное заключение. Казанскому стрелку предъявили обвинение по статье об убийстве. Он признает вину, говорит следователь. Кроме того, Галявиев уверен в справедливости и обоснованности своих действий.


Ильназ Галявиев. Фото: Reuters

Во время суда Галявиев стоял в «аквариуме» с тремя полицейскими, к двум из которых его приковали наручниками.

На заседании следователь сообщил, что «Галявиев собирался убить двух и более лиц, желая выразить свое превосходство» и произвел в школе не менее 17 выстрелов из ружья, которое принес с собой. Также Галявиев установил возле входа в кабинет начальных классов взрывное устройство с поражающими элементами и привел его в действие. Следователь также рассказал, что Галявиев полностью признал вину в убийстве, но заявил об «обоснованности» своих действий.

На заседании Галявиев, отвечая на вопрос судьи, сообщил, что у него нет тяжелых заболеваний и инвалидности. Ранее в СК сообщили, что в 2020 году у подозреваемого диагностировали заболевание головного мозга, не уточняя диагноз.

Как сообщает ТАСС, суд разрешил присутствие СМИ на заседании по избранию меры пресечения Галявиеву. Обвиняемый не возражал. Перед заседанием журналисты пытались задать ему вопросы, он не ответил ни на один. Среди вопросов, которые журналисты ему задавали, были: «Понимаете ли вы, что убили девять человек?», «Вы помните, в кого вы стреляли?» Также журналисты спрашивали Галявиева, помнит ли он о вчерашнем, признает ли вину и раскаивается ли в произошедшем.

Напомним, 11 мая в Казани около 9 утра молодой человек открыл стрельбу по ученикам гимназии № 175. В результате погибли девять человек: семь учеников, учитель и сотрудница школы. Более 20 человек пострадали. Как оказалось, стрельбу открыл 19-летний Ильназ Галявиев. Он пришел в школу, которую окончил четыре года назад, с ружьем в руках.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ильназу Галявиеву грозит пожизненное заключение. Казанскому стрелку предъявили обвинение по статье об убийстве. Он признает вину, говорит следователь. Кроме того,...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Караджича переводят в британскую тюрьму. Там он проведет остаток жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by