Обвиняемый в стрельбе в Казани полностью признал свою вину

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Суд Казани арестовал на два месяца обвиняемого в нападении на школу № 175 Ильназа Галявиева, пишет Meduza . Ильназу Галявиеву грозит пожизненное заключение. Казанскому стрелку предъявили обвинение по статье об убийстве. Он признает вину, говорит следователь. Кроме того, Галявиев уверен в справедливости и обоснованности своих действий.



Ильназ Галявиев. Фото: Reuters

Во время суда Галявиев стоял в «аквариуме» с тремя полицейскими, к двум из которых его приковали наручниками.

На заседании следователь сообщил , что «Галявиев собирался убить двух и более лиц, желая выразить свое превосходство» и произвел в школе не менее 17 выстрелов из ружья, которое принес с собой. Также Галявиев установил возле входа в кабинет начальных классов взрывное устройство с поражающими элементами и привел его в действие. Следователь также рассказал , что Галявиев полностью признал вину в убийстве, но заявил об «обоснованности» своих действий.

На заседании Галявиев, отвечая на вопрос судьи, сообщил, что у него нет тяжелых заболеваний и инвалидности. Ранее в СК сообщили , что в 2020 году у подозреваемого диагностировали заболевание головного мозга, не уточняя диагноз.

Как сообщает ТАСС , суд разрешил присутствие СМИ на заседании по избранию меры пресечения Галявиеву. Обвиняемый не возражал. Перед заседанием журналисты пытались задать ему вопросы, он не ответил ни на один. Среди вопросов, которые журналисты ему задавали, были: «Понимаете ли вы, что убили девять человек?», «Вы помните, в кого вы стреляли?» Также журналисты спрашивали Галявиева, помнит ли он о вчерашнем, признает ли вину и раскаивается ли в произошедшем.

Напомним, 11 мая в Казани около 9 утра молодой человек открыл стрельбу по ученикам гимназии № 175. В результате погибли девять человек : семь учеников, учитель и сотрудница школы. Более 20 человек пострадали. Как оказалось, стрельбу открыл 19-летний Ильназ Галявиев. Он пришел в школу, которую окончил четыре года назад, с ружьем в руках.