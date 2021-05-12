Не менее 53 палестинцев погибли в результате ответных ударов Израиля по сектору Газа

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Среди них 14 детей. Такие данные сообщает Минздрав прибрежного анклава. Более 300 человек получили ранения.

В ночь на 11 мая палестинские группировки начали массированный обстрел Израиля, запустив более тысячи ракет.

Израильская сторона сообщила о гибели 5 человек. В свою очередь пресс-служба израильской армии заявила о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС, в том числе главы отдела безопасности и его заместителя.

Самая масштабная эскалация в регионе за последние годы может вылиться в полномасштабную войну, заявляют эксперты.





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