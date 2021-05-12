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Бывший ученик казанской школы полностью признал свою вину в гибели 7 детей и 2 взрослых
12.05.2021 22:47 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Непроходящая скорбь без надежды на утешение. День траура сегодня в Татарстане. В Казани простились с погибшими при нападении на школу.
Трагедия вписала 11 мая в черную историю зверских терактов. 19-летний стрелок ворвался в классы своей бывшей школы и открыл огонь. В результате 9 человек погибли, в том числе семеро детей. Сегодня жертв дерзкого нападения похоронили на двух кладбищах - Курган и Самосырово. Первой проводили 26-летнюю учительницу, которая ценой собственной жизни спасла ребенка от смертельного ранения. Родные и близкие молятся о скорейшем выздоровлении 23 пострадавших, 6 из которых находятся в реанимации.
С болью и горечью восприняли чудовищную трагедию и жители Беларуси. Сегодня минчане несут цветы и мягкие игрушки к зданию посольства России в знак сочувствия и глубокой скорби по жертвам стрельбы в школе Казани. Приходили школьники и педагоги по зову сердца.
Как накануне подчеркнул в своем соболезновании Президент Беларуси, невозможно найти оправдание безжалостному расстрелу в мирное время невинных людей.
Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.
Задержанный Ильназ Галявиев сегодня полностью признал свою вину.
На учетах психиатра и нарколога не состоял. Однако еще в прошлом году в связи с головными болями ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.
На первом допросе Галявиев заявил полицейским, что ненавидит всех, а бомбы научился делать в интернете.
При этом на него было официально зарегистрировано оружие.
После страшной трагедии сегодня Комитет Госдумы по безопасности одобрил к первому чтению законопроект, который ужесточает правила выдачи лицензий на приобретение оружия.
Документ внесли в Госдуму в конце прошлого года. Настал печальный повод ускорить его принятие.
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Непроходящая скорбь без надежды на утешение. День траура сегодня в Татарстане. В Казани простились с погибшими при нападении на школу. Трагедия вписала 11 мая в...
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