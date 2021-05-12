ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Бывший ученик казанской школы полностью признал свою вину в гибели 7 детей и 2 взрослых

12.05.2021 22:47 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Непроходящая скорбь без надежды на утешение. День траура сегодня в Татарстане. В Казани простились с погибшими при нападении на школу.

Трагедия вписала 11 мая в черную историю зверских терактов. 19-летний стрелок ворвался в классы своей бывшей школы и открыл огонь. В результате 9 человек погибли, в том числе семеро детей. Сегодня жертв дерзкого нападения похоронили на двух кладбищах - Курган и Самосырово. Первой проводили 26-летнюю учительницу, которая ценой собственной жизни спасла ребенка от смертельного ранения. Родные и близкие молятся о скорейшем выздоровлении 23 пострадавших, 6 из которых находятся в реанимации.

С болью и горечью восприняли чудовищную трагедию и жители Беларуси. Сегодня минчане несут цветы и мягкие игрушки к зданию посольства России в знак сочувствия и глубокой скорби по жертвам стрельбы в школе Казани. Приходили школьники и педагоги по зову сердца.

Бывший ученик казанской школы полностью признал свою вину в гибели 7 детей и 2 взрослых

Как накануне подчеркнул в своем соболезновании Президент Беларуси, невозможно найти оправдание безжалостному расстрелу в мирное время невинных людей.

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве, максимальное наказание - пожизненное лишение свободы.

Задержанный Ильназ Галявиев сегодня полностью признал свою вину.

На учетах психиатра и нарколога не состоял. Однако еще в прошлом году в связи с головными болями ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга.

На первом допросе Галявиев заявил полицейским, что ненавидит всех, а бомбы научился делать в интернете.

При этом на него было официально зарегистрировано оружие.

После страшной трагедии сегодня Комитет Госдумы по безопасности одобрил к первому чтению законопроект, который ужесточает правила выдачи лицензий на приобретение оружия.

Документ внесли в Госдуму в конце прошлого года. Настал печальный повод ускорить его принятие.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Непроходящая скорбь без надежды на утешение. День траура сегодня в Татарстане. В Казани простились с погибшими при нападении на школу. Трагедия вписала 11 мая в...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Акция протеста у офиса президента Украины: шахтеры требуют выплаты заработной платы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

11.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by