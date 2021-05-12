В израильском городе Лод ввели комендантский час после нескольких дней беспорядков

Источник материала: Tut.by

Власти ввели после нескольких дней беспорядков комендантский час в городе Лод, расположенном близ аэропорта Бен-Гурион в центральной части Израиля. Улицы города опустели, автомобильное движение прекратилось, после протестов остались обгоревшие автомобили, на земле — битое стекло от автобусных остановок, передает корреспондент ТАСС с места событий.



Сгоревшие машины в городе Лод, Израиль, 12 мая 2021 года. Фото: Reuters

«В Лоде относительно спокойная ситуация сегодня, с 20.00 до 04.00 введен в городе комендантский час по указанию полиции. В Лоде запрещено в эти часы появляться в общественных местах, нельзя выходить из своих квартир либо мест, где люди находятся на момент наступления комендантского часа. Запрещено покидать пределы и въезжать в город Лод, кроме ряда оговоренных социальных и медицинских случаев, которые необходимо предварительно согласовывать с полицией и получать разрешение по специально выделенным номерам телефонов полиции», — рассказал официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман. «Город на восемь ночных часов будет находиться под комендантским часом», — резюмировал он.

Утром в среду чрезвычайное положение было введено в Лоде из-за продолжавшихся несколько дней столкновений проживающих в городе израильских арабов с полицейскими во время протестных акций. Кроме того, израильскими властями было принято решение перебросить в Лод батальон пограничной полиции с Западного берега реки Иордан. Волнения в арабских городах Израиля ширятся на фоне непрекращающихся ракетных обстрелов территории Израиля, которые ведут радикалы из сектора Газа.

«Огромные силы полиции работают в городе. Наказание за нарушение правил комендантского часа в Лоде предусмотрено в виде лишения свободы на срок до трех лет. Так как по приказу министра внутренней безопасности в Лоде введено особое чрезвычайное положение, полиция может выполнять свои задачи намного свободнее и эффективнее действовать по наведению порядка и прекращению массовых беспорядков, включая осуществление арестов», — сказал Зингерман.



Израильские солдаты на улицах города Лод, Израиль, 12 мая 2021 года. Фото: Reuters

Действительно, в среду во второй половине дня в Лоде было спокойно. Магазины работали, по улицам передвигались автомобили, объезжая обгоревшие машины, каждые несколько сотен метров можно было увидеть либо полицейских с бойцами пограничной полиции, либо охранников в штатском. Так как некоторые автомобили еще продолжают тлеть, полностью не сгорев с момента ночных протестов, на улицах сильно пахнет гарью и разлито много моторного масла.

Жители Лода неохотно говорят с прессой о событиях в их городе. «Да вообще не о чем тут говорить», — сказал корреспонденту грузчик у одного из магазинов. Второй заявил, что вообще не намерен разговаривать, а таксист из машины отметил, что некоторые вещи «стоит не обсуждать, а просто переждать».

Заявление Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время посещения в среду Акко заявил, что «продолжает прикладывать усилия для того, чтобы пресечь анархию железной рукой и вернуть города Израиля под контроль властей, используя все необходимые силы и все необходимые полномочия». «Относительно бесчинств, имевших место в городах со смешанным населением [израильские арабы и евреи], прежде всего, это недопустимо. Моим первым указанием было направить на помощь полиции Израиля силы пограничной полиции с Западного берега реки Иордан, и это указание было выполнено», — распространила высказывания премьера его канцелярия. «Эти силы прибыли в Лод, Акко и другие места, теперь полиция осуществляет там контроль так, как никогда раньше, и это важно», — отметил он.

Нетаньяху подчеркнул, что «в первую очередь хочет остановить волну беспорядков». «Я призываю всех общественных лидеров, прежде всего лидеров арабской общины, осудить это [волну беспорядков] и всеми возможными путями остановить», — добавил премьер.