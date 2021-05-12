Получил отказ от девушки и убил 15 человек. Вспоминаем громкие случаи нападений в школах

Источник материала: Tut.by

Утром 11 мая в Казани произошла стрельба в гимназии № 175. Жертвами 19-летнего Ильназа Галявиева стали девять человек: семь учеников и два сотрудника школы. К несчастью, стрельба в школах и университетах — совсем не редкое явление. Такие случаи происходят по всему миру. TUT.BY вспоминает похожие трагедии, случившиеся за последнюю четверть века.



Фото: Reuters

Великобритания, начальная школа Данблейна, март 1996 года

Стрельба в школах вызывает большие споры о том, стоит ли ограничивать право на владение огнестрельным оружием. Особенно эта тема стала актуальна в США, где законы об оружии во многих штатах очень либеральны, а вторая поправка к Конституции гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. Но инциденты происходят и в странах, которые жестко регулируют легальный оборот оружия. Например, в Великобритании.

13 марта 1996 года 43-летний Томас Гамильтон вошел в начальную школу города Данблейн. С собой у него было два револьвера и два самозарядных пистолета. За четыре минуты застрелил 16 человек: 15 детей и учитель начальных классов погибли на месте, один ребенок позже скончался в больнице. Ранения получили 15 человек. Погибшим детям было 5−6 лет, учителю — 45 лет.



Учительница Гвен Мэйор с классом в 1996 году. Фото: Wikipedia

В прошлом Гамильтон руководил отрядом скаутов, но его лишили должности после жалоб на неподобающее поведение. Гамильтона обвиняли в том, что он фотографировал полураздетых мальчиков и заставлял их спать рядом с ним во время походов. Позже Гамильтон заявлял, что слухи об этом привели к закрытию его бизнеса в 1993 году, а все его попытки организовать клуб для мальчиков пресекались полицией и скаутским движением.

После массового убийства в школе Данблейна в Великобритании запретили частным лицам владеть оружием, использующим магазины для патронов.

США, школа «Колумбайн», 1999 год

Одно из самых известных массовых убийств произошло 20 апреля 1999 года в школе «Колумбайн» в США. Двое старшеклассников, Эрик Харрис (18 лет) и Дилан Клиболд (17 лет), вооружившись полуавтоматическим пистолетом, карабином, дробовиком, ножами и взрывчаткой, в течение 50 минут ходили по школе и стреляли в людей. Они убили 13 человек: 12 учеников школы и одного учителя. Огнестрельные ранения получил 21 человек. Больше всего жертв — 10 — были убиты в школьной библиотеке: нападавшие методично расстреливали учащихся, которые пытались спрятаться под столами. Харрис и Клиболд уделяли особое внимание членам школьной спортивной команды, которые носили белые бейсболки.



Учащиеся эвакуируются из школы «Колумбайн». Фото: Reuters

В тот же день перед нападением Харрис и Клиболд установили в школьной столовой две самодельные бомбы, а также заминировали свои автомобили, которые стояли на парковке. Взрывные устройства не сработали. Еще две бомбы они заложили в других частях города — одна из них сработала частично, но пострадавших не было. У нападавших были с собой и самодельные ручные бомбы: они бросали их в школьные коридоры и на парковку. Большая часть из них не взорвалась.

Школу окружили полиция и спецназ, и несколько раз они вступали в перестрелку с нападавшими через окна. Штурма не произошло: спустя 49 минут после начала атаки Харрис и Клиболд застрелились.



Эрик Харрис и Дилан Клиболд в школьной столовой во время нападения. Кадры видеонаблюдения

Трагедия в «Колумбайне» привела к тому, что силовые органы в США взяли на вооружение тактику «немедленного действия». Сегодня вместо того, чтобы организовывать кордоны вокруг мест, где происходят подобные события, а затем дожидаться приезда специальных подразделений, офицеры полиции должны немедленно вмешиваться в происходящее и пытаться противостоять нападающим.

Следователи выяснили, что преступники подвергались унижениям со стороны сверстников и испытывали проблемы с психикой. За полчаса до того, как отправиться на бойню, Харрис и Клиболд записали видеообращение, где рассказали о том, как готовились к теракту, и принесли извинения своим семьям. Трагедия вызвала широкие споры о контроле за распространением оружия в США и буллинге в школах.

Германия, гимназия Гутенберг, апрель 2002-го

В Германии действуют жесткие оружейные законы, но трагедии не миновали и эту страну. 26 апреля 2002 года 12 учителей, секретарь, два ученика и сотрудник полиции были убиты в гимназии Гутенберг в федеральной земле Тюрингия в Германии. Нападавший — 19-летний бывший ученик гимназии Роберт Штайнхойзер — покончил с собой.



Полицейские укрываются за автомобилем во время стрельбы в гимназии Гутенберг. Фото: Reuters

Трагедия разворачивалась на протяжении 19 минут. Штайнхойзер вошел в гимназию с пистолетом и дробовиком, переоделся в туалете и начал искать жертв. Сначала он застрелил замдиректора гимназии и секретаря. После этого он ходил из кабинета в кабинет, стреляя в учителей, которые попадались ему на глаза. Двое учащихся погибли, когда Штайнхойзер стрелял по запертой двери одного из кабинетов. Полицейского он убил выстрелом из окна.

Нападавшего сумел закрыть в одном из помещений учитель истории, где Штайнхойзер позже покончил с собой.

Мотивом для нападения мог стать тот факт, что Штайнхойзера исключили из гимназии осенью 2001 года. По местным законам, ему не положен был школьный аттестат, и это лишало Штайнхойзера перспектив в поиске работы. В 2004 году этот закон изменили.

США, Виргинский политехнический институт, 2007 год

16 апреля 2007 года в городе Блэксберг произошло самое массовое убийство в учебном заведении США за несколько десятков лет. Чо Сын Хи, 23-летний студент Виргинского политехнического института, убил 27 студентов и пять сотрудников университета. 25 человек получили ранения.





Чо Сын Хи начал убийства еще в общежитии утром: там он застрелил двух человек. После этого преступник отправился в учебный корпус с двумя пистолетами и начал искать подходящее место для начала стрельбы. Обнаружив аудиторию, в которой проходила лекция, он открыл огонь, убив семерых студентов и профессора. Затем Чо Сын Хи начал ходить из одной аудитории в другую, стреляя в людей, иногда из двух пистолетов сразу.

Полицейские проникли в здание через 10 минут после начала атаки. Услышав их приближение, Чо Сын Хи застрелился. Стрельба продолжалась 11 минут.

По версии следствия, на преступление его толкнула депрессия, а также ненависть к богатым однокурсникам. За два года до этого ему поставили диагноз «прогрессирующая шизофрения». Однако, согласно закону штата, он имел право покупать огнестрельное оружие, так как не состоял на принудительном лечении.

Финляндия, колледж в Каухайоки, 2008 год

23 сентября 2008 года 22-летний Матти Юхани Саари, студент кулинарного отделения колледжа в финском городе Каухайоки, принес в учебное заведение пистолет и несколько бутылок с зажигательной смесью. Оказавшись внутри, он открыл огонь по людям и застрелил 9 учащихся и одного преподавателя. После он выстрелил себе в голову. Саари умер в больнице через несколько часов после нападения.



Полиция и пожарные у места преступления. Фото: Wikipedia

Преступник оставил две записки: полиция сообщала, что в них он писал о своей ненависти к человечеству и о том, что он планировал нападение шесть лет. У Саари также был канал в YouTube, где он размещал видео со своими тренировками по стрельбе из пистолета. Незадолго до нападения на канале появилось видео, в котором Саари с пистолетом по-английски произносит фразу «Ты умрешь следующим». Об этом ролике знала полиция, и за день до атаки даже провела обыск у Саари, однако ничего не предприняла, так как у будущего преступника была лицензия на оружие.

Германия, школа Альбертвиль-Реальшуле, 2009 год

11 марта 2009 года 17-летний Тим Кречмер вооружился пистолетом отца и отправился в свою бывшую школу в Виннендене, где открыл стрельбу в кабинете химии. После этого он начал ходить по кабинетам, совершая одно убийство за другим. За несколько минут Кречмер застрелил семь человек. Еще двое позже скончались в больнице.

В школу направили полицию и спецназ, но, услышав их приближение, Кречмер скрылся, по дороге застрелив еще трех человек. Вскоре он взял в заложники случайного водителя и заставил его ехать в город Вендлинген. По дороге Кречмер с заложником нарвались на полицейский контрольно-пропускной пункт, где заложник сумел сбежать. Преступнику тоже удалось скрыться: пешком он дошел до автосалона Volkswagen, где убил еще двух человек в попытке завладеть автомобилем.



Полиция и медики возле школы Альбертвиль-Реальшуле. Фото: Reuters

Полицейские настигли Кречмера на стоянке возле автосалона. Отстреливаясь, он ранил двух офицеров, но вскоре сам получил несколько ранений. После этого Кречмер застрелился. Всего в этот день он убил 15 человек.

Позже полиция сообщала, что за год до нападения Кречмер проходил курс лечения в психиатрическо-неврологической больнице. Мотивом могли стать неудачные отношения: за три дня до нападения одна из учащихся школы отказалась встречаться с Кречмером. В ходе нападения она была убита. Кречмер пытался сообщить о своих переживаниях родителям: он оставлял им письмо, но его проигнорировали.

В 2011 году отца Тима, Йорга Кречмера, признали виновным в ненадлежащем хранении огнестрельного оружия: пистолет, которым завладел преступник, хранился в комоде в одной из спален. Йорга Кречмера приговорили к полутора годам лишения свободы условно и лишили права на хранение оружия.

Бразилия, муниципальная школа Тассо да Силвейра, 2011 год

7 апреля 2011 года в Рио-де-Жанейро произошло первое массовое убийство в бразильской школе, не связанное с войнами преступных группировок. Одиноким стрелком был 23-летний бывший ученик Веллингтон Менезес де Оливейра. С двумя револьверами он вошел в здание школы и начал беспорядочную стрельбу. Полиция приехала только через полчаса, и одному из офицеров удалось войти в здание и трижды ранить преступника, после чего тот застрелился.



Школа Тассо да Силвейра после нападения. Фото: правительство штата Рио-де-Жанейро

Оливейра успел убить 12 человек и ранить еще 12. Своими жертвами он выбирал в основном девушек: ими были 10 из 12 убитых. Возраст — от 12 до 14 лет.

Когда Оливейра учился в школе, над ним часто издевались из-за его религии: он, как и его мать, был свидетелем Иеговы. В 2009 году он принял ислам, и полиция сообщала, что при обыске в его доме обнаружили тексты, свидетельствующие об одержимости идеями терроризма. В 2010 году мать Оливейры умерла, и он тяжело переживал это событие. За два дня до нападения Оливейра записал видео, в котором говорил, что умрет в борьбе против «жестоких людей, трусов, которые пользуются добротой и слабостью людей, не могущих себя защитить».

США, начальная школа «Сэнди-Хук», 2012

27 человек были убиты и двое ранены в начальной школе города Ньютаун в США 14 декабря 2012 года. Убийца — 20-летний Адам Лэнза — перед этим дома застрелил свою мать. Жертвами стрельбы в школе стали 12 девочек и восемь мальчиков в возрасте шести-семи лет, а также шестеро взрослых, включая директора. Из оружия убийца использовал полуавтоматическую винтовку и два пистолета.



Маленькую девочку укутывают после эвакуации из начальной школы «Сэнди Хук». Фото: Reuters

Учителя пытались спасти детей, пряча их в тумбочки и шкафчики и баррикадируя двери кабинетов изнутри. Лэнза действовал наверняка: своим жертвам он стрелял в лицо, делая это несколько раз. Этим объясняется то, что раненых было всего двое. В одну из жертв Лэнза выстрелил 11 раз. Расстрел продолжался около пяти минут. Полиция прибыла к школе спустя четыре минуты, а еще через минуту Лэнза застрелился из пистолета.

Расследование показало, что Лэнза был помешан на массовых убийствах. Издание The Guardian сообщало, что у преступника обнаружили фотокопии статей об убийствах детей и таблицу, в которой он документировал массовые убийства. В 2005 году у Лэнзы обнаружили синдром Аспергера: люди с этим заболеванием имеют трудности в общении. От лечения Лэнза отказался.

Крым, Керченский политехнический колледж, 2018 год

17 октября 2018 года 18-летний студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков проник в учебный корпус с ружьем в руках. Для этого он перелез через забор и вошел в колледж через запасной вход. Оказавшись внутри, Росляков спрятал оружие и отправился в буфет, где заложил самодельную бомбу. Она сработала во время перерыва в занятиях. После взрыва Росляков взял в руки ружье и начал стрелять по людям. В результате атаки погибли 20 человек: 15 студентов и 5 работников колледжа. Преступник застрелился в библиотеке колледжа.



Владислав Росляков с ружьем в колледже во время нападения. Фото: 4chan/telegram

Вскоре после взрыва в СК России завели уголовное дело по статье «Терроризм», однако в тот же день дело переквалифицировали на другую статью — «Убийство двух и более лиц общеопасным способом». Уголовное дело за террористический акт завели и в Украине.

По мнению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, мотивом могли стать унижения в школе из-за бедности.

— Причина — унижение. Этого мальчика в Керчи все время унижали одноклассники. Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка точно такая же, не подделка. Он подделывал, покупал на рынке, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе, вот результат, — передавало слова Бастрыкина РИА «Новости» .

Беларусь, школа № 2 в Столбцах, 2019 год

11 февраля 2019 года трагедия в школе потрясла и Беларусь. В Столбцах ученик 10-го класса Вадим М. с ножом напал на учительницу истории Марину Пархимович. 50-летняя женщина умерла на месте. Одноклассники Владислав Цвирко и Руслан Шутько пытались остановить нападавшего, но были ранены и попали в реанимацию. После нападавший зашел в другой кабинет, где нанес смертельное ранение ученику Александру Романову.



11 февраля 2019 года. Школа в Столбцах. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В тот же день десятиклассника задержали. По информации Следственного комитета, это произошло в подъезде жилого года, а у задержанного нашли молоток, дымовые шашки, петарды и нож, которым совершались убийства.

Самое странное в этой трагедии — мотив, который толкнул подростка на убийства. В Следственном комитете заявили, что Вадим М. совершил преступление, «руководствуясь хулиганскими мотивами». Одноклассники Вадима и коллеги погибшей Марины Пархимович говорили , что у подростка не было с ней никакого конфликта, а с Сашей Романовым он знаком не был.

13 августа 2020 года в Столбцах старшекласснику вынесли приговор: 13 лет лишения свободы в воспитательной колонии.