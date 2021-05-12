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ВОЗ: за последнюю неделю число случаев заражения и смертей от COVID-19 в мире снизилось на 4 %

13.05.2021 06:31 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Оптимистичные новости от Всемирной организации здравоохранения: за последнюю неделю число случаев заражения и смертей от COVID-19 в мире снизилось на 4 %. Однако в Юго-Восточной Азии сохраняется тревожная статистика.

Заболеваемость в регионе выросла на 6 %.

По-прежнему пугающая ситуация в Индии. Там новый максимум смертности - 4 205 летальных исходов за сутки. Власти страны требуют немедленно прекратить сброс тел умерших в священную для индусов реку Ганг. Ранее там обнаружили останки около 100 человек. Правительство Японии приняло решение полностью запретить въезд в страну иностранцев, включая обладателей долгосрочных виз, из Индии, Непала и Пакистана.

Антикарантинный скандал в Германии

Европа, напротив, осторожно отходит от жестких ограничительных мер. Но в Германии продолжает разгораться антикарантинный скандал с участием актеров. За высказывания против карантина их буквально затравила так называемая демократическая пресса. Десятки деятелей искусства записали видеоролик, в котором высмеяли карантинные ограничения. К примеру, Фолькер Брух заявил, что правительство только подогревает страх в обществе. Местная пресса вмиг забыла все заслуги артистов, а ведь большинство из них имеет по несколько национальных кинопремий. Актеров назвали ковид-диссидентами. А в адрес некоторых начали поступать угрозы.


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Оптимистичные новости от Всемирной организации здравоохранения: за последнюю неделю число случаев заражения и смертей от COVID-19 в мире снизилось на 4 %. Однако в...
 
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