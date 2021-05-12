Конфликт на Ближнем Востоке: Палестина и Израиль обмениваются ракетными ударами

Источник материала: БT

Ближний Восток на пороге большой войны. Такими заголовками сегодня открываются информационные ленты мировых СМИ. Конфликт между израильтянами и палестинцами обострен до предела.

Совет Безопасности ООН по итогам сегодняшнего экстренного заседания не смог согласовать совместное заявление по обострению конфликта между Палестиной и Израилем.

Единое заявление не удается выработать из-за позиции США.

Словом, пламя противостояния не только военного, но и дипломатического полыхает вовсю, пища для него - взаимная ненависть.

Сегодня сирены воздушной тревоги вновь звучат в израильских городах. А в центре Газы в результате ракетного удара было разрушено 16-этажное здание. В высотке "Аш-Шурук" располагались офисы ряда палестинских телеканалов и информационных изданий, коммерческие магазины и жилые апартаменты.

Москва в любой момент готова к созыву министерской встречи ближневосточного квартета. Этот вопрос, а также обострение ситуации в Восточном Иерусалиме обсудили на переговорах глава российского МИД и генеральный секретарь ООН.

На границе Израиля и Газы объявлено чрезвычайное положение. В ответ на ракетные обстрелы своих территорий Израиль нанес удары против объектов "Хамас" в секторе Газа. Пресс-служба израильской армии заявила о ликвидации ключевых фигур разведки "Хамас" и часть военной инфраструктуры.

Лично премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что оппоненты заплатят жизнью за жизнь израильских граждан. Рассказывает Олег Романов.

Ближний Восток на пороге большой войны

Не менее тысячи ракет было выпущено по Израилю палестинцами из Сектора Газа, более трех десятков израильских самолетов в ответ утюжили ракетами арабские территории. Уже не первую ночь небольшая приморская страна превращается в филиал ада на Земле. Наверно, так и будет выглядеть апокалипсис - огненные шары в небе, гигантские костры в городах, пожирающие дома и деревья, обезумевшие люди: одни тщетно ищут спасения, другие вершат погромы.







Израиль сообщает о погибших в результате обстрелов. В городе Лод погибли двое, но взрывы ракет стали еще и сигналом к выступлению арабов. К полуночи местный мэр объявил, что город полностью вышел из-под контроля властей, у полиции не достает сил успокоить бунт. Из 200 пострадавших в последние сутки изрядная часть пришлась на жителей Лода: сюда перебросили спецназ.

Большая часть палестинских ракет была уничтожена системой "Железный купол", однако эффективность ПРО оказалась далека от стопроцентной (военные ссылаются на неисправность системы и внезапность нападения). На палестинскую атаку ответили ВВС Израиля. Летчики работали прицельно, а не по площадям, как палестинские ракетчики, но жертвы среди мирного населения тоже есть. Арабы говорят о 53 погибших, 14 из которых дети. Армия обороны Израиля сообщает об уничтожении полутора десятков лидеров вооруженных группировок. Оружие, впрочем, может быть сколь угодно умным, но когда им уничтожают многоэтажки, случайных жертв избежать невозможно.

Нельзя сказать, что конфликт достиг совершенно небывалых степеней: напряженность нынешнего уровня уже имела место 3 года тому назад. Главные риски сегодня - это опасность интифады, т.е. тотальной войны палестинцев против израильтян по принципу "где встретишь врага - убей".

Ближневосточный конфликт - опасная точка на карте мира

Существует серьезная опасность интернационализации конфликта. Даже в Турции звучат призывы наказать Израиль и отправить в помощь единоверцам войска, а уж соседям-арабам будет очень сложно удержаться от соблазна помочь братьям по крови. Волны ненависти бушуют и разбиваются о стены израильских и палестинских посольств по всему свету. В Нью-Йорке конфликтующие манифестанты сошлись под стенами израильского консульства. Есть пострадавшие. Пропалестинские манифестации прошли в Ливане, Стамбуле и Анкаре. В Лондоне у посольства Палестины сошлись участники двух враждебно настроенных митингов. Полиция разогнала толпу, но без столкновений не обошлось.







Дополнительное измерение конфликту придает тот факт, что по обе стороны фронта нет уверенной и твердой власти. В Израиле сейчас заняты выборами и формированием кабинета, а у палестинцев радикалы пытаются оттеснить от кормила умеренных. В этом смысле конфликт полезен очень многим, потому его эскалация была отчасти искусственной. Пресечь обострение можно было на любом этапе: например, отложить выселение палестинских семей в Шейх-Джеррахе, не изгонять арабов силой из мечети Аль-Акса и от храмовой горы. В свою очередь палестинских радикалов тоже могли обуздать свои же. Но цепная реакция войны запущена и остановить ее теперь будет крайне сложно: поводов к ней обе стороны и дадут, и найдут множество. Многое зависит от Соединенных Штатов, которые имеют огромное влияние на обе стороны. В самом худшем случае война охватит весь регион, а связанный с нею террор грозит планете в целом. Шансы избежать худшего пока есть, но они с каждым часом все призрачнее.





Читайте также: