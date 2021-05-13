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Юго-восток США встал в очередях на заправках. Дело доходит до драк
13.05.2021 07:43 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Из-за хакерской атаки на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline на юго-востоке США возник дефицит бензина. Люди в панике скупают топливо и это лишь усугубляет ситуацию.
В США из-за кибератаки неделю не работал трубопровод Colonial Pipeline, который обеспечивает поставки около 45% топлива, потребляемого на восточном побережье страны.
Во вторник вечером в ряде штатов перед заправками начали выстраиваться большие очереди из автомобилей — перед теми, где еще есть топливо. В Джорджии не работают 43% заправок, в Северной Каролине — 65%, Южной Каролине — 43%, Вирджинии — 44%. В других штатах юго-востока пока ситуация лучше. В Вашингтоне без бензина остались только около 10% заправочных станций. Перебои с топливом также отмечаются в Алабаме, Флориде, Кентукки, Мэриленде, Миссисипи, Теннеси и Западной Вирджинии.
В Colonial Pipeline заявили, что оператор отключил некоторые системы, «чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы». Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США.
В среднем по США галлон бензина подорожал на 8 центов за неделю — с $ 2,927 до $ 3,001. В Джорджии на целых 30, в Северной Каролине и Техасе — на 20 и 10 центов соответственно. Таких высоких цен не было с 2014 года, передает Американская автомобильная ассоциация (AAA).
В социальных сетях появились фотографии американцев, которые из-за опасений возможных перебоев в поставках горючего начали запасаться топливом, разливая его по канистрам и даже пакетам. Власти США были вынуждены обратиться к жителям с просьбой не делать этого.
«Не заполняйте пластиковые пакеты бензином. Используйте лишь емкости, одобренные для хранения топлива, — говорится в обращении в
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«Спрос на некоторых рынках вырос в два-четыре раза, и система даже в штатном режиме не может его обеспечивать», — приводит телекомпания слова вице-президента ассоциации NACS, контролирующей работу заправочных станций, Джеффа Линарда. По его словам, продавцам «тяжело сохранять запасы топлива» в ситуации, когда потребители, приезжая на заправки, заливают топливо не только в бак автомобиля, но и во всевозможные емкости.
«Таким образом топлива лишаются те, кто в нем нуждается, а также встает вопрос транспортировки и хранения бензина, — указывает Линард. — Наличие емкости с крышкой еще не означает, что ее нужно заполнить горючим».
Но не все готовы слушать экспертов. Люди продолжают стоять в очередях и скупают топливо впрок. Иногда дело доходит до драк.
Кибератаку на системы Colonial Pipeline провели на прошлой неделе с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вредоносной программе, попадание которой в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит сумму, требуемую вымогателями.
В результате этого нападения компания была вынуждена на неделю приостановить свою работу. Отмечается, что возвращение к нормальному режиму поставок займет несколько дней. Компания намерена «переправить так много бензина, дизельного и авиационного топлива, насколько это возможно в безопасном режиме и продолжит так делать до того момента, пока рынки не вернутся к норме».
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Из-за хакерской атаки на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline на юго-востоке США возник дефицит бензина. Люди в панике скупают топливо и это лишь...
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