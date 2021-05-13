Юго-восток США встал в очередях на заправках. Дело доходит до драк

Источник материала: Tut.by

Из-за хакерской атаки на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline на юго-востоке США возник дефицит бензина. Люди в панике скупают топливо и это лишь усугубляет ситуацию.



Сотрудник заправки регулирует движение на АЗС в Норфолке, Вирджиния, США, 12 мая 2021 года. Фото: Reuters

В США из-за кибератаки неделю не работал трубопровод Colonial Pipeline, который обеспечивает поставки около 45% топлива, потребляемого на восточном побережье страны.

Во вторник вечером в ряде штатов перед заправками начали выстраиваться большие очереди из автомобилей — перед теми, где еще есть топливо. В Джорджии не работают 43% заправок, в Северной Каролине — 65%, Южной Каролине — 43%, Вирджинии — 44%. В других штатах юго-востока пока ситуация лучше. В Вашингтоне без бензина остались только около 10% заправочных станций. Перебои с топливом также отмечаются в Алабаме, Флориде, Кентукки, Мэриленде, Миссисипи, Теннеси и Западной Вирджинии.



Очередь из автомобилей к заправочной станции в Норфолке, Вирджиния, США. 11 мая 2021 года. Фото: Reuters



«Все, что у нас есть — это дизель», — написано на на одной из станций в Норфолке, Вирджиния, США, 11 мая 2021 года. Фото: Reuters

В Colonial Pipeline заявили, что оператор отключил некоторые системы, «чтобы сдержать угрозу, которая на время остановила все операции, связанные с трубопроводом, и затронула некоторые информационные системы». Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США.



А на этой заправке топлива уже нет. Сент-Питерсберг, Флорида, США, 12 мая 2021 года. Фото: Reuters

В среднем по США галлон бензина подорожал на 8 центов за неделю — с $ 2,927 до $ 3,001. В Джорджии на целых 30, в Северной Каролине и Техасе — на 20 и 10 центов соответственно. Таких высоких цен не было с 2014 года, передает Американская автомобильная ассоциация (AAA).



«Простите, у нас закончилось топливо». Надпись на одной из автозаправочных станций в Фолс-Черч, Вирджиния, США, 12 мая 2021 года. Фото: Reuters

В социальных сетях появились фотографии американцев, которые из-за опасений возможных перебоев в поставках горючего начали запасаться топливом, разливая его по канистрам и даже пакетам. Власти США были вынуждены обратиться к жителям с просьбой не делать этого.

«Не заполняйте пластиковые пакеты бензином. Используйте лишь емкости, одобренные для хранения топлива, — говорится в обращении в Twitter федеральной Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC). — Мы знаем, что это звучит просто, но находясь в отчаянии, люди теряют рассудок и идут на риск, который может привести к смертельным последствиям. Если вы знаете кого-то, кто собирается использовать под топливо контейнер, не предназначенный для этого, дайте им знать, что это опасно».



Фото: 11alive.com

На телеканале CNN обсудили ситуацию с топливом. По мнению экспертов, в основном дефицит вызван действиями самих американцев.

«Спрос на некоторых рынках вырос в два-четыре раза, и система даже в штатном режиме не может его обеспечивать», — приводит телекомпания слова вице-президента ассоциации NACS, контролирующей работу заправочных станций, Джеффа Линарда. По его словам, продавцам «тяжело сохранять запасы топлива» в ситуации, когда потребители, приезжая на заправки, заливают топливо не только в бак автомобиля, но и во всевозможные емкости.

«Таким образом топлива лишаются те, кто в нем нуждается, а также встает вопрос транспортировки и хранения бензина, — указывает Линард. — Наличие емкости с крышкой еще не означает, что ее нужно заполнить горючим».



Люди запасаются топливом впрок: заливают полный бак и наполняют канистры. Тампа, Флорида, США, 12 мая 2021 года. Фото: Reuters



Тампа, Флорида, США, 12 мая 2021 года. Фото: Reuters



Норфолк, Вирджиния, США, 11 мая 2021 года. Фото: Reuters

Но не все готовы слушать экспертов. Люди продолжают стоять в очередях и скупают топливо впрок. Иногда дело доходит до драк.



Два водителя в очереди подрались на заправочной станции в Найтдейле, Северная Каролина, США, 10 мая 2021 года. Фото: Reuters

Кибератаку на системы Colonial Pipeline провели на прошлой неделе с применением вируса-вымогателя. Речь идет о вредоносной программе, попадание которой в компьютерную систему временно блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит сумму, требуемую вымогателями.

В результате этого нападения компания была вынуждена на неделю приостановить свою работу. Отмечается, что возвращение к нормальному режиму поставок займет несколько дней. Компания намерена «переправить так много бензина, дизельного и авиационного топлива, насколько это возможно в безопасном режиме и продолжит так делать до того момента, пока рынки не вернутся к норме».