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Джо Байден подписал указ о кибербезопасности США
13.05.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Джо Байден подписал указ о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от кибератак. Указ устраняет барьеры для обмена информацией между правительством и частным сектором об угрозах в области кибербезопасности, а также внедряет более строгие стандарты, в том числе предписывает использовать федеральному правительству многофакторную аутентификацию и шифрование.
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Джо Байден подписал указ о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от кибератак. Указ устраняет барьеры для обмена информацией между...
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