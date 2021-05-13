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Джо Байден подписал указ о кибербезопасности США

13.05.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Джо Байден подписал указ о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от кибератак. Указ устраняет барьеры для обмена информацией между правительством и частным сектором об угрозах в области кибербезопасности, а также внедряет более строгие стандарты, в том числе предписывает использовать федеральному правительству многофакторную аутентификацию и шифрование.

В Совете нацбезопасности ранее заявили, что американские организации все чаще сталкиваются со "злонамеренной киберактивностью". Решение Байдена было принято на фоне недавней атаки на трубопровод Colonial Pipeline. Компания была вынуждена остановить работу, так как вирус заблокировал их компьютеры и зашифровал данные. 

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Джо Байден подписал указ о кибербезопасности и защите сетей федерального правительства от кибератак. Указ устраняет барьеры для обмена информацией между...
 
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