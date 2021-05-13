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В Боготе продолжаются протесты
13.05.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Протесты продолжаются в Колумбии. В Боготе на площади Боливара очередная антиправительственная акция вылилась в столкновения с силовиками. Полиция применила слезоточивый газ.
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Протесты продолжаются в Колумбии. В Боготе на площади Боливара очередная антиправительственная акция вылилась в столкновения с силовиками. Полиция применила...
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