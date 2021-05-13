В Боготе продолжаются протесты

Источник материала: БT

Протесты продолжаются в Колумбии. В Боготе на площади Боливара очередная антиправительственная акция вылилась в столкновения с силовиками. Полиция применила слезоточивый газ.



За время протестов, которые длятся с конца апреля, в стране погибли более 40 человек. Более 160 - до сих пор числятся пропавшими без вести. Поводом для недовольства людей стала налоговая реформа, планируемая властями.



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