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Израиль и Палестина продолжают ракетные обстрелы

13.05.2021 10:35 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Ситуация на Ближнем Востоке остается накаленной. Растет число жертв ракетных ударов со стороны Палестины и Израиля. В секторе Газа заявляют о 67 погибших, включая 17 детей. Сотни жителей ранены. Тем временем израильская сторона сообщает, что с начала обострения ситуации боевики движения ХАМАС выпустили более полутора тысяч ракет по территории Израиля. Этой ночью в Тель-Авиве вновь звучали сирены тревоги. По-настоящему жуткие кадры -  одна из ракет пробила систему защиты "Железный купол" и попала в жилой дом.

В утренние часы Израиль ответил, подвергнув ракетным обстрелам  северные районы города Газа. На фоне противостояния властей Израиля с ХАМАС продолжаются столкновения с участием израильских арабов в нескольких городах. В города Лод и Акко  направлены дополнительные подразделения сил безопасности. Накануне здесь из-за беспорядков был введен режим чрезвычайного положения. Кадры из города Акко: машину еврея атаковала группа арабов, вооруженных камнями и палками. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.


Международное сообщество призывает израильтян и палестинцев к прекращению огня


Мировые лидеры осудили эскалацию насилия. Уже завтра в ООН  может состояться открытое заседание Совета Безопасности. Накануне на экстренной встрече согласовать совместное заявление не удалось.

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Ситуация на Ближнем Востоке остается накаленной. Растет число жертв ракетных ударов со стороны Палестины и Израиля. В секторе Газа заявляют о 67 погибших, включая 17...
 
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