Израиль и Палестина продолжают ракетные обстрелы

Источник материала: БT

Ситуация на Ближнем Востоке остается накаленной. Растет число жертв ракетных ударов со стороны Палестины и Израиля. В секторе Газа заявляют о 67 погибших, включая 17 детей. Сотни жителей ранены. Тем временем израильская сторона сообщает, что с начала обострения ситуации боевики движения ХАМАС выпустили более полутора тысяч ракет по территории Израиля. Этой ночью в Тель-Авиве вновь звучали сирены тревоги. По-настоящему жуткие кадры - одна из ракет пробила систему защиты "Железный купол" и попала в жилой дом.



В утренние часы Израиль ответил, подвергнув ракетным обстрелам северные районы города Газа. На фоне противостояния властей Израиля с ХАМАС продолжаются столкновения с участием израильских арабов в нескольких городах. В города Лод и Акко направлены дополнительные подразделения сил безопасности. Накануне здесь из-за беспорядков был введен режим чрезвычайного положения. Кадры из города Акко: машину еврея атаковала группа арабов, вооруженных камнями и палками. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.







Международное сообщество призывает израильтян и палестинцев к прекращению огня

Мировые лидеры осудили эскалацию насилия. Уже завтра в ООН может состояться открытое заседание Совета Безопасности. Накануне на экстренной встрече согласовать совместное заявление не удалось.