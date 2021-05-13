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Израиль и Палестина продолжают ракетные обстрелы
13.05.2021 10:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Ситуация на Ближнем Востоке остается накаленной. Растет число жертв ракетных ударов со стороны Палестины и Израиля. В секторе Газа заявляют о 67 погибших, включая 17 детей. Сотни жителей ранены. Тем временем израильская сторона сообщает, что с начала обострения ситуации боевики движения ХАМАС выпустили более полутора тысяч ракет по территории Израиля. Этой ночью в Тель-Авиве вновь звучали сирены тревоги. По-настоящему жуткие кадры - одна из ракет пробила систему защиты "Железный купол" и попала в жилой дом.
Международное сообщество призывает израильтян и палестинцев к прекращению огня
Мировые лидеры осудили эскалацию насилия. Уже завтра в ООН может состояться открытое заседание Совета Безопасности. Накануне на экстренной встрече согласовать совместное заявление не удалось.
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Ситуация на Ближнем Востоке остается накаленной. Растет число жертв ракетных ударов со стороны Палестины и Израиля. В секторе Газа заявляют о 67 погибших, включая 17...
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